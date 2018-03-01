На месте переправы через Припять решили строить деревянный мост 3 1.03.2018, 9:49

В начале строительства под Житковичами уже успел перевернуться грузовик с песком.

28 февраля прошло заседание комиссии по ЧС при Совмине Беларуси на тему обеспечения временной пешеходной переправы через Припять в Житковичском районе. Напомним, на дням там полностью закрыли переправу.

- Учитывая ситуацию с весенним паводком и обледенением реки, решено оборудовать из пиломатериалов временный пешеходный переход через Припять возле деревни Борки, оборудовать майну для организации перевозки населения катерами, обеспечить в ближайшее время выполнение работ по расширению и углублению старицы для изменения русла, - сообщили kp.by в Житковичском райисполкоме.

МАЗ вез песок для строительства подъездных путей к будущей переправе. Фото: vk.com/ztk_online

Кроме того, сейчас оперативно завершается подготовка насыпи с двух сторон реки на расстоянии более трех километров от моста, где после отступления морозов будет налажена понтонная или паромная переправа. Грузовики и автобусы по-прежнему должны двигаться в объезд.

В местной группе в соцсети опубликовали снимок грузовика, который съехал в кювет и опрокинулся из-за скользкой дороги. МАЗ вез песок для строительства подъездных путей к будущей переправе.

А пока многие смельчаки переходят через реку по закрытому треснувшему мосту, перелезая ограждения, пишут в группе.