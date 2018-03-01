Паралимпиец Юрий Голуб: За кого болел на Олимпиаде? За хоккей, за Германию 1.03.2018, 10:08

Юрий Голуб

Белорусский призер ЧМ по лыжным гонкам признался, что болел против РФ.

Призер чемпионата мира по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Юрий Голуб, представляющий Беларусь на Паралимпиаде-2018, признался, что болел за сборную Германии в финале хоккейного олимпийского турнира против команды ОАР (Россия – ред), пишет pressball.by.

- Юрий, за кого болели на Олимпиаде? Удалось, может быть, пообщаться с коллегами, которые уже вернулись?

- Пообщаться еще не удалось, конечно, но болел за сильнейших. За нашу сборную биатлонную — мы были на сборе в Италии, смотрели, болели. Эстафета очень здорово получилась у девчат. В лыжных гонках так, за сильнейших болели. За хоккей переживали вот. За Германию переживали (улыбается. — Прим.). Но они, к сожалению... К сожалению, вот... В финале у них не получилось, — сказал Голуб в программе "Утро. Студия хорошего настроения" на СТВ.