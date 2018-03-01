20 правил японского самурая, которые изменят вашу жизнь 1.03.2018, 10:19

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Кодекс чести был составлен 400 лет назад, но не потерял актуальности до сих пор.

Жизнь каждого человека сильно отличается, нельзя сравнивать свою жизнь с жизнью кого-то другого.

Однако, японский буддист утверждает, что есть 20 правил, которым мы должны следовать и вести счастливую, полноценную жизнь. За несколько недель до смерти Миямото Мусаси создал список основных правил, по которым он жил. Согласно его тексту «Путь одиночества», мы все должны жить своей жизнью, пишет cluber.com.ua.

1. Научитесь принимать жизнь такой, какой она есть

Чтобы быть психически здоровыми, мы должны принять жизнь такой, как она есть. Стресс, беспокойство и отчаяние являются естественными составляющими жизни человека, с ними не стоит бороться. Принятие самых сложных аспектов жизни сделает вас сильнее.

2. Откажитесь от одержимости удовольствиями

Как люди, мы проводим много времени, преследуя удовольствие — мы поддаемся нашей тяге, достигаем большего уровня для продвижения и повышения, стали частью общества, одержимого сексуальным удовольствием. Мусаси утверждал, что мы должны стараться просто жить жизнью в этот момент и наслаждаться удовольствием, когда речь заходит о нас естественным образом, а не стремиться к ним.

3. Не действуйте импульсивно

Нам часто говорят следовать за нашим сердцем, но учение Мусаси предполагает, что это не будет хорошей идеей. Когда вы сталкиваетесь с чувством, которое, кажется, пришло из ниоткуда, его путь может привести к плохим решениям. Мы советуем придерживаться того, что мы знаем наверняка.

4. Не обольщайтесь

Самообман. В наши дни мы так сосредоточены на онлайн-присутствии, совершенствуем себя и стремимся к идеалу, что забываем о том, что важно в жизни. Стремитесь отделиться от себя от своего эго, чтобы лучше понять, что на самом деле важно.

5. Не позволяйте ревности руководить собой

Ревность — очень сильная форма ненависти, и Мусаси утверждал, что она разрушит вас. Он сказал, что никогда не будет ревновать к другим, и просто будет благодарным за то, что у есть.

6. Откажитесь от желания

Точно так же, как достижение удовольствия, желание только заставляет нас хотеть того, чего мы никогда не получим. Идея заключалась в том, чтобы жить не желая больше, чем у есть, и ждать, пока к вам придут хорошие вещи.

7. Никогда не жалейте

Как мы часто говорим друг другу, прошлое не может быть изменено. Мусаси считал, что все произошло не просто так, и все это было частью твоего пути в жизни. Остановившись на вещах, которые вы когда-то делали, они никогда не сможете их изменить.

8. Не зацикливайтесь на плохом

Постоянное размышление о грустном расставании с друзьями или семьи мешает нам продолжать нашу жизнь. Мусаси думал, что, поскольку нет способа вернуть мертвых, их следует оставить в прошлом.

9. Не жалуйтесь

Многие из нас находят утешение в жалобах, когда дела идут не так, но, согласно учению Мусаси, мы должны просто позволить этим вещам пройти мимо нас.

10. Прочные отношения

Люди по своей природе являются сексуальными существами, и многие люди тратят свою жизнь на похотливые мысли. Мусаси думал, что мы должны стремиться к любви и прочным отношениям.

11. Будьте открытыми

Не думайте о будущем с закрытыми мыслями. Держите разум открытым, чтобы обеспечить наилучшие возможности для будущего.

12. Не будьте рабом своего окружения

Владения и роскошный дом могут показаться важными, но в жизни есть более важные вещи. Любовь, здоровье и сама жизнь должны храниться выше всего остального в мире.

13. Научитесь не быть прожорливым

Мы, как общество, зацикливаемся на еде и наслаждении изысканным ужином. Тем не менее, Мусаси считал, что мы не должны так много наслаждаться едой, и мы должны есть ради сытости, а не удовольствия.

14. Минимализм

Другими словами, не держитесь за то, что вам больше не нужно. Если это когда-то было важно, его все равно можно выбросить, чтобы жить чистой и простой жизнью.

15. Не верьте всему, что сказано

Позвольте своим мыслям и убеждениям иметь пространство. Не следуйте за толпой и слушайте мнения других, но формируйте свои собственные идеи.

16. Уважайте богов, но не полагайтесь на них

Богов нужно искать, но они не могут вести вас постоянно. Они должны быть фигурой руководства, но, в конце концов, человек должен сделать свой собственный путь.

17. Не бойтесь умереть

Страх смерти только мешает вам жить в полной мере. Живите каждый день и не бойтесь последствий каждого действия.

18. Не используйте оружие без необходимости

Мусаси хорошо владел мечом, он считал, что оружие следует использовать экономно и только тогда, когда это необходимо. Он утверждал, что защищать себя — нормально, но насильственная атака без причины — грех.

19. Не поддавайтесь влиянию богатства

Многие из нас доживут пенсионного возраста и могут жить в роскоши, «Путь одиночества» говорит, что нам не нужны вещи, чтобы жить счастливо. Опять же, было высказано предположение, что мы должны жить в настоящий момент, а не преследовать счастье в виде имущества.

20. Всегда защищайте свою честь

Мусаси утверждал, что единственный способ быть верным себе — следовать своим собственным убеждениям и жить так же честно, как и вы.