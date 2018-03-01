Бар «Туманы» об инциденте с Мисс мира: Извиняться не за что 1 1.03.2018, 10:26

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Александра Чичикова

Фото: instagram

Администрация бара на Зыбицкой прокомментировала скандальный случай.

На днях «Мисс мира на инвалидной коляске» Александра Чичикова рассказала, как ее не пустили в бар «Туманы» на Зыбицкой. Спустя несколько дней руководители заведения прокомментировали ситуацию и объяснили, почему так долго не высказывали свою позицию. Они также рассказали, как помогали Александре и ее друзьям попасть в заведение, пишет tut.by.

Первая «Мисс мира на инвалидной коляске», белоруска Александра Чичикова рассказала сначала в соцсетях, а потом и журналистам о том, как хотела с друзьями отдохнуть в баре «Туманы». У входа, по ее словам, менеджер и охрана говорили, что девушке будет в баре небезопасно, а одного из друзей в заведение вообще отказались пускать из-за того, что он пьян.

— Был очень долгий диалог с менеджером и охраной о нетрезвости, безопасности. По итогу нас не пустили, мы развернулись и ушли, — описывает финал истории у себя в Instagram Чичикова.

После того как об инциденте написали в СМИ, девушка обратилась в Офис по правам людей с инвалидностью, который составил письмо в прокуратуру на администрацию заведения.

Как все происходило, по версии руководства бара «Туманы»

Директор бара «Туманы» Вероника Шишковская обращает внимание на некоторые нестыковки в событиях, которые описывает Чичикова.

Например, на камерах видеонаблюдения девушка появляется в баре в половине пятого утра, а не в 3.30. Приятель несет девушку не на спине, как она рассказывала раньше, а на руках. Как объясняет директор, дверь никому не приходилось придерживать, потому что она была всегда открыта. Обсуждение ситуации с менеджером бара заняло несколько минут, а не полчаса.

Шишковская рассказывает, что руководство бара узнало об инциденте только из СМИ. К ним никто из компании Чичиковой не обращался и запись в книге жалоб не оставлял. Милиционеру, который стоит на посту в баре, претензий по поводу ситуации никто не высказывал.

— Мы все это время не понимали, на что реагировать. Как такового конфликта с нашей стороны вообще не было. Наши сотрудники повели себя профессионально.

Директор говорит, что всю компанию в бар пустили и никого не ограничивали. По словам старшего менеджера Сергея, он сам неоднократно предлагал девушке помощь, а она отказывалась.

— Она сказала, что хочет посетить наш бар. Я спросил: «Вы в сопровождении или одна?». Видимо, она зацепилась за это слово «сопровождение». Я ответил: «Извините, у нас ступеньки, ведущие вниз, и большое количество людей (руководитель поясняет, что всех гостей бара предупреждают, когда внутри находится максимальное количество гостей. — Прим. TUT.BY). Вам помочь?». Я говорил, что не уверен в ее друзьях. Что они не могут ее безопасно сопровождать, потому что они выпивали. Но она и сама в этом призналась. Она сказала, что они самостоятельные люди и ей помогут друзья. Мы их пропустили.

Сергей говорит, что сразу после этого заметил, как друзья не смогли достать девушку из коляски — у нее были пристегнуты ноги.

— Тогда они уже отстегнули ее и понесли. Я увидел нетвердую походку друга и пошел за ними сзади, придерживая за верхнюю одежду. Они спустились в «Туманы» и остановились в первом пролете.

По словам Сергея, второй друг Чичиковой в это время пытался сложить коляску, но у него не получалось. Поэтому менеджер спустился к девушке и ее другу и предложил сам принести коляску. То есть парня никто не останавливал из-за того, что он был пьян. Всю компанию пустили в бар.

Фото с записи камер видеонаблюдения предоставлено администрацией бара «Туманы»

— Она сказала, что они самостоятельные и она сама решает, кто ей помогает, а кто нет. Наша помощь была воспринята в штыки. Они не захотели идти дальше без своего друга, поднялись, усадили ее в коляску и решили уйти. Дальше началось запугивание: «Я вас засужу», «Я вас закрою», «Я вас уволю». На этих эмоциях Александра уехала в сторону Интернациональной, а друзья ушли в обратную сторону — они ее потеряли.

Менеджер рассказывает, что потом нашел парней в районе стриптиз-бара и вернул к Чичиковой, которая все это время была одна на улице. Один из них, как рассказывает менеджер, после вернулся к «Туманам» и извинился перед администратором за инцидент.

«Она у нас не первый посетитель в инвалидной коляске»

Директор поясняет особенности бара: «Туманы» находятся в подвале, спускаться приходится по двум лестничным пролетам. Пандусов нет, да это и не предусмотрено старой застройкой. Проект воссоздавался «Минской спадчиной», а спуск сделан по нормативам. При необходимости гостям помогают спуститься.

— Наивно полагать, что она у нас первый посетитель в инвалидной коляске. За эти четыре года к нам приходили и с колясками, и с костылями, и с ограничениями. Вопросов не было. Раздутый инцидент в соцсетях, мягко говоря, некорректный. Если мы не правы в каких-то ситуациях, мы всегда извиняемся. Но тут извиняться нам банально не за что. Мы всех и сносили вниз, и помогали, и спрашивали, куда поставить коляску. Для нас это стандартная ситуация, — говорит директор заведения Вероника Шишковская.

Во время эксперимента с Александром Авдевичем в баре «Туманы» молодому человеку также рассказали, что попасть внутрь можно, только преодолев два крутых пролета, но персонал всегда готов помочь спуститься.

Из прокуратуры в администрацию бара пока не обращались. Директор говорит, что когда начнется проверка, тогда и решат, как им действовать дальше.

— Мы все-таки не знаем, что именно указано в заявлении в прокуратуру.

Видеозапись с камер видеонаблюдения журналисту TUT.BY показали, чтобы мы убедились в последовательности событий (мы увидели момент, где девушку друг спускает по ступенькам на первый пролет, после к ним подходит администратор, они разговаривают, затем пара поднимается наверх и уходит). Но руководители бара публиковать запись для общественности пока не готовы, потому что в случае разбирательств ее нужно будет показать в прокуратуре.