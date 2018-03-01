Серебряков: Качество человеческого материала в России чрезвычайно низкое 4 1.03.2018, 10:30

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Алексей Серебряков

На это была направлена государственная политика за последние 20 лет.

Российский актер Алексей Серебряков заявил, что политика российских властей в последние 20 лет заключается в том, чтобы превратить людей в рабов, потому что они так хотят.

Об этом Серебряков рассказал во время беседы с режиссерами Андреем Звягинцевым и Виталием Манским в Юрмале, видео которой 28 февраля опубликовало "Настоящее время" в YouTube.

"Вся последняя конструкция, которая продолжается в последние 20 лет, – это бесконечное ухудшение человеческого материала в стране. Это телевидение прежде всего. Которое: "нажми на кнопку – получишь результат", скажи букву "А" – и получишь миллион. Это самодеятельность бесконечная – "не надо тренироваться, ты звезда, выйди на лед – и все будут любоваться тобой", – рассказал он.

Актер отметил, что телевидение призывает не трудиться, не работать, не учиться ради получения желаемого результата.

"И качество человеческого материала чрезвычайно низкое. Ну чрезвычайно низкое! Потому что все было направлено на это. И это политика. Собственно говоря, политика заключается в том, что нужно превратить людей в рабов, потому что они так хотят. Поэтому у нас много армии, у нас страна с самым большим количеством силовых структур на душу населения. Потому что это люди, которые за себя не отвечают. Они соответствуют приказу. Так легче жить. Тебе приказали – ты выполнил. Ты не берешь ответственность за свою жизнь – и это самая главная проблема", – подытожил он.

В интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном 20 февраля, Серебяков назвал хамство национальной идеей России.

"До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", – сказал он.

В ответ в РФ предложили лишить его гражданства.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко заявил, что актера за его высказывания перестанут приглашать на роли в российских фильмах.

Российская актриса Лия Ахеджакова поддержала Серебрякова.

Серебряков в начале 2012 года эмигрировал вместе с семьей в Канаду. Актер объяснил такой шаг неблагоприятной социальной обстановкой в России – ростом агрессии и нетерпимости в обществе и несоблюдением властями гражданских прав населения.