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В Украине статус участника боевых действий получили более 328 тысяч человек

  • 1.03.2018, 10:49

Кроме того, статус УБД предоставлено 168 работникам предприятий и организаций.

Об этом censor.net.ua сообщили в пресс-службе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО.

"По состоянию на 28.02.2018 по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлено 328 089 лицам", - говорится в сообщении.

Среди них военнослужащих рядового и начальствующего состава, работников ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования, привлекаемые к АТО, 327 тыс. 921 человек, в том числе, в составе Минобороны 222 тыс. 190 человек, Нацгвардии - 31 тыс. 540, СБУ - 9 тыс. 898, в службе внешней разведки - 38 человек, Госпогранслужбы - 18 тыс. 391, в Государственной спецслужбе транспорта - 2 тыс 241 человек, Управлении госохраны - 424, Государственной службе спецсвязи и защиты информации - 774, в ДСНС - 4 тыс . 592, Генпрокуратуре - 271, Нацполиции - 4 тыс. 430 человек и Государственной фискальной служб - 652 человека.

Кроме того, статус УБД предоставлено 168 работникам предприятий и организаций. В то же время этого статуса уже лишены 106 человек.


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