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БелЖД сможет продавать билеты на проезд стоя

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  • 1.03.2018, 10:54

В Беларуси изменили правила перевозок пассажиров и багажа на железной дороге.

Изменения закреплены в постановлении правительства от 27 февраля 2018 г. № 159.

Теперь пассажир поезда сможет вернуть разницу в стоимости между первоначальным и вновь оформленным билетом, если стоимость поездки уменьшилась. Также больше не надо платить дополнительно за животное, которое провозишь в счет нормы ручной клади.

Расширили и уточнили случаи, когда пассажир, возвращая неиспользованный билет на поезд с нумерованными местами, имеет право вернуть в билетной кассе общую стоимость проезда.

Теперь перевозчик имеет право в определенных случаях продавать билеты на проезд стоя, а люди при исполнении должностных обязанностей — применять технические средства,


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