Брэд Питт присоединится к ДиКаприо в новом фильме Квентина Тарантино 4 1.03.2018, 15:15

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Брэд Питт, Квентин Тарантино и Леонардо Ди Каприо

Премьера фильма запланирована на август следующего года.

Голливудские звезды Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо снимутся в драме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», пишет nv.ua.

Тарантино описывает предстоящий проект как «историю, которая происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году, в разгар периода хиппи в Голливуде. Двумя ведущими персонажами являются Рик Далтон (ДиКаприо), бывшая звезда сериалов и его давний дублер Клифф Бут (Питт). Оба пытаются добиться чего-нибудь в Голливуде, который они больше не узнают, но у Рика есть очень известная соседка... Шэрон Тейт».

Питт и ДиКаприо ранее сотрудничали с Тарантино: первый - в «Бесславных ублюдках», а второй – в «Джанго освобожденный».

Что касается роли самой Тейт, по информации СМИ, Тарантино не видит в этой роли никого, кроме Марго Робби.

Шэрон Тейт. Фото: 20th Century Fox

Премьера фильма «Однажды в Голливуде» запланирована на 9 августа 2019 года.