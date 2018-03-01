Еще один белорус заплатит в Украине штраф за использование «георгиевской» ленты 24 1.03.2018, 15:25

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Инцидент произошел в международном пункте пропуска «Доманово».

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины передали в Национальную полицию очередной акт, составленный на гражданина Беларуси за использование запрещенной в Украине «георгиевской» ленты.

Правонарушение белоруса было задокументировано в международном пункте пропуска «Доманово» (Волынская область, которая граничит с Брестская область Беларуси) во время осмотра его автомобиля при въезде на территорию Украины.

Как сообщили «Радыё Свабода» в Государственной пограничной службе Украины, лента была прикреплена на зеркало заднего вида в салоне машины Volkswagen.

В ближайшее время суд должен определить наказание для гражданина Беларуси согласно статье 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Публичное использование, демонстрация или ношение «георгиевской» ленты наказывается штрафом в размере от 850 до 2550 гривен. При повторном нарушении закона наказание более жесткое - штраф до 5100 гривен или арест на 15 суток с конфискацией пропагандистских материалов.

Это третий случай наказания граждан Беларуси в Украине за использование «георгиевской» ленты на автомобилях в этом году: в январе белорус в Карпатах заплатил максимальный штраф, а в феврале украинский суд приговорил жительнице Кобрина штраф в размере 850 гривен и еще 353 гривны судебного сбора (вместе почти 50 долларов в эквиваленте).