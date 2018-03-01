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Слуцкие маршрутчики объединились

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  • 1.03.2018, 15:38
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Водители собирают подписи для обращения к Лукашенко.

Конкуренты «777» и «999» объединили усилия для решения общей проблемы, пишет slutks-gorod.by.

Слуцкие маршрутчики инициировали сбор подписей для коллективного обращения к правителю. Цель — пересмотр нового закона «О транспорте» или введение послаблений для междугородних пассажирских перевозчиков.

Подписи собирали вчера на стоянке у слуцкого автовокзала, в ТЦ «Маяк» и возле ТЦ «Радуга».

«Сегодня первый день, выехали кто смог, завтра мы подойдём к этому более организованно и расставим машины для сбора подписей в других местах», — делятся водители.

Ранее сообщалось, что в связи с введением изменений в законодательство, пассажирские перевозки обязаны будут подписать договора с государственным оператором «Миноблпассажиртранс», строго согласовывать маршруты и время отправлений. Одновременно с опубликованными разъяснениями Министерства транспорта, многие маршрутчики заявили о приостановке работы.

По сути междугородние перевозки в том виде, в котором они были последние 10 лет, стали вне закона. «Государство ни в какую не идет навстречу», — делятся водители.

К вечеру группа водителей собирала подписи внутри магазина «Радуга» на улице 14-ти Партизан. Практически каждый покупатель, выйдя с кассы, сам подходил к маршрутчикам и ставил свою подпись в их поддержку.

По приблизительным оценкам, только вчера за неполный день маршрутчики смогли собрать несколько тысяч подписей. Сегодня сбор подписей продолжился как в Слуцке, так и в Минске на улице Свердлова, где еще на прошлой неделе забирали пассажиров «777» и «999».


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