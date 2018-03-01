Стало известно, какой будет погода на выходных 1.03.2018, 15:34

3,996

Прогноз погоды на первые дни весны.

"Календарная зима началась снегопадом. Атмосферные фронты от циклона, который кружит над Украиной, в первые дни марта будут определять погоду в нашей стране", - сообщили корреспонденту БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Так, в пятницу ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдет снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 10-15 градусов, при прояснениях - до 16-20 мороза. Температура воздуха днем составит минус 4-9 градусов.

В субботу и воскресенье территория Беларуси останется под влиянием атмосферных фронтов от циклона, который с Украины медленно будет уходить на центральные районы европейской территории России. Ожидается морозная со снегом погода.

В субботу, 3 марта, на большей части территории республики прогнозируется снег, по Гомельской области - продолжительный снег. Будет слабая метель, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 10-16 мороза, местами при прояснениях опустится до 18 градусов. Днем ожидается минус 4-9, по юго-востоку мороз ослабеет до 1-3 градусов.

В воскресенье на большей части территории ожидается снег, по Могилевской области - продолжительный снег. Прогнозируется слабая метель, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 7-13 градусов, по западу страны при прояснениях может понизиться до 14-17 градусов. Днем будет от минус 2 по юго-западу до минус 9 по северо-востоку страны.

В понедельник, 5 марта, страна окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной во влажной воздушной массе. В отдельных районах не обойдется без снега. Ночью и утром местами ожидается туман.

На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью составит 8-14 мороза, при прояснениях местами - минус 15-18 градусов. Днем - минус 1-7, по юго-западу страны будет до 3 градусов тепла.