закрыть
1 марта 2018, четверг, 23:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Стало известно, какой будет погода на выходных

  • 1.03.2018, 15:34
  • 3,996

Прогноз погоды на первые дни весны.

"Календарная зима началась снегопадом. Атмосферные фронты от циклона, который кружит над Украиной, в первые дни марта будут определять погоду в нашей стране", - сообщили корреспонденту БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Так, в пятницу ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдет снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 10-15 градусов, при прояснениях - до 16-20 мороза. Температура воздуха днем составит минус 4-9 градусов.

В субботу и воскресенье территория Беларуси останется под влиянием атмосферных фронтов от циклона, который с Украины медленно будет уходить на центральные районы европейской территории России. Ожидается морозная со снегом погода.

В субботу, 3 марта, на большей части территории республики прогнозируется снег, по Гомельской области - продолжительный снег. Будет слабая метель, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 10-16 мороза, местами при прояснениях опустится до 18 градусов. Днем ожидается минус 4-9, по юго-востоку мороз ослабеет до 1-3 градусов.

В воскресенье на большей части территории ожидается снег, по Могилевской области - продолжительный снег. Прогнозируется слабая метель, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 7-13 градусов, по западу страны при прояснениях может понизиться до 14-17 градусов. Днем будет от минус 2 по юго-западу до минус 9 по северо-востоку страны.

В понедельник, 5 марта, страна окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной во влажной воздушной массе. В отдельных районах не обойдется без снега. Ночью и утром местами ожидается туман.

На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью составит 8-14 мороза, при прояснениях местами - минус 15-18 градусов. Днем - минус 1-7, по юго-западу страны будет до 3 градусов тепла.


популярное за неделю

Мнение

Как власти отключают электричество на разрешенных концертах
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах Павел Юхневич
Не вижу дилеммы
Не вижу дилеммы Наталья Радина
Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель