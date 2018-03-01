В «кокаиновом деле» назревает новая сенсация 8 Игорь Эйдман

1.03.2018, 15:50

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Пазл складывается.

Все знают про «Фонд русских православных меценатов» в Аргентине, руководители которого занимались контрабандой кокаина в Россию.

Интересно, что организация с практически идентичным названием «Клуб русских православных меценатов» существует и в Берлине, куда ведут следы этой аферы.

Но самое интересно, что президент этого клуба некто Константин Лоскутников одновременно руководит торгующей латиноамериканскими сигарами кампанией Golden Mile, которую по сообщениям СМИ представлял в Аргентине хозяин чемоданов с кокаином Андрей Ковальчук.

Сам Лоскутников, правда, отрицает, что находящийся в бегах Ковальчук работал в его компании, однако признает свое знакомство и деловые контакты с ним, называя его полковником спецслужб при российских дипмиссиях.

Благообразные русские православные меценаты, официальный сигарно-коньячный бизнес, спецслужбы, кокаин. Буэнос-Айрес, Берлин, Москва. Интересная выстраивается конструкция. Пазл складывается.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»