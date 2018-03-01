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Кого в Беларуси увольняют за несоответствие госслужбе

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  • 1.03.2018, 15:59
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Скандальные отставки высокопоставленных чиновников и силовиков.

В связи с увольнением судьи Верховного Суда Николая Бобкова, освобожденного от должности за проступок, несовместимый с нахождением на государственной службе, «Салідарнасць» предлагает вспомнить другие аналогичные отставки высокопоставленных лиц.

Военные и милиционеры

В феврале 2012-го череда скандальных увольнений произошла в рядах силовиков. Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Сергей Лемешевский был уволен «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего», пробыв на должности менее года.

Тогда же «в связи с совершением проступков, дискредитирующих звание сотрудника органов внутренних дел» лишились должностей заместители главы МВД Олег Пекарский и Евгений Полудень. Последний в итоге оказался в СИЗО по обвинению в злоупотреблении властью.

Заместители министров

Декабрь 2015-го. Уволены замминистра сельского хозяйства и продовольствия — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Василий Пивовар, а также замминистра транспорта и коммуникаций Евгений Рогачев. Оба потеряли должности «в связи с совершением поступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

Примечательно, что предшественник Пивовара на посту директора департамента ветнадзора Василий Жуков был освобожден от должности в апреле 2013-го с такой же нелицеприятной формулировкой.

Судьи

Николай Бобков далеко не единственный судья, уволенный за несоответствие госслужбе.

В июле 2015-го «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе» были уволены председатель экономического суда Минска Игорь Жданович, его заместитель Сергей Кулаковский, судьи Олег Клюйко и Андрей Рыбалкин.

В августе 2016-го был снят с должности председатель суда Минского района Александр Хованский. Как следует из указа главы государства, произошло это все по той же причине — «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».


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