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Новая «молочная война» и ее жертвы

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  • Валерий Карбалевич
  • 1.03.2018, 16:12
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Валерий Карбалевич

Зазвучала тяжелая артиллерия.

На этот раз необычность ситуации проявилась в том, что в защиту Беларуси выступила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Ведь действия Россельхознадзора нарушают правила Таможенного союза, принципы функционирования единого экономического пространства, зоны свободной торговли, в общем - разрушают единый рынок в рамках ЕАЭС.

Руководителям соответствующих ведомств Беларуси и России была прислана телеграмма от имени ЕЭК, в которой РФ предлагается не вводить ограничений на поставки белорусского молочной продукции. Также прозвучало соответствующее заявление министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, представителя Беларуси Сергея Сидорского.

И тогда зазвучала тяжелая артиллерия. Залп в ответ был хорошо подготовлен. 24 февраля на сайте Россельхознадзора появилось большое заявление. Телеграмма ЕЭК была интерпретирована как реакция отдельных руководителей Евразийской экономической комиссии.

Но главное, в адрес Беларуси было выделено новое, более серьезное обвинение. Согласно Россельхознадзору, были выявлены факты поставок в Россию белорусскими компаниями запрещенной молочной продукции из Украины и стран ЕС под видом произведенной в странах, которые не подверглись действующим ограничениям (Иран, Македония, Сан-Марино и Китай)…

Эта ситуация снова возвращает к более широким вопросам. ЕАЭС - это экономический или более геополитический союз? Он действует по экономическим правилам и принципам - или это механизм контроля Москвы над постсоветским пространством?

Искренняя реплика российского премьера Дмитрия Медведева («На фиг нам такие принципы нужны?») очень показательна.

Какова цена вопроса для Беларуси? В 2017 году белорусские субъекты хозяйствования поставили в Россию той продукции, которая сейчас запрещена, на 656 млн долларов.

27 февраля появилась информация, что у Россельхознадзора есть претензии к семи белорусским предприятиям, экспортирующим в Россию говядину.

Нет никакой информации о том, что представители правительств, ведущих переговоры в Москве, договорились.

Лукашенко пока молчит. Ожидает завершения переговоров. Но, если вопрос не будет решен положительно, очень вероятно, что он попытается испортить Путину его избирательную кампанию.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»


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