В Польше одобрен законопроект, лишающий званий коммунистических генералов 1.03.2018, 16:15

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Решение о лишении воинского звания генералов и адмиралов будет принимать президент.

Польское правительство одобрило проект закона о лишении генеральского звания, в частности, представителей высшей власти коммунистической Польской Народной Республики - генералов Войцеха Ярузельского и Чеслава Кищака.

Об этом сообщает "Польское радио".

Сегодня, 1 марта, Совет министров Польши провел специальное заседание по этому вопросу.

"Хотим назвать своими именами: зло - злом, добро - добром, предательство - предательством, героизм - героизмом", - сказал после встречи правительства премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, закон распространяется также на лиц, которые в 1944-1990 годах работали в коммунистических органах безопасности, например, командующего подразделением, казнившего участницу антинацистского и антикоммунистического движения Дануту "Инку" Седзикувну.

Согласно законопроекту, офицерских и подофицерских званий будут лишены лица, которые, работая в органах государственной безопасности, сосредоточивали свою деятельность на поддержке коммунистического режима и противодействии польскому государству.

В обосновании к законопроекту говорится, что основной задачей является "создание возможности юридического лишения офицерских и подофицерских званий, в частности, Войцеха Ярузельского и Чеслава Кищака", а также других лиц, которые были членами Военного совета национального спасения (WRON) или работали в органах государственной безопасности, упомянутых в люстрационном законе.

Согласно законопроекту, решение о лишении воинского звания генералов и адмиралов будет принимать президент, а в отношении других офицеров и подофицеров – министр национальной обороны.

Напомним, согласно новому закону о декоммунизации, у органов местного самоуправления в Польше есть время до конца марта на устранение из публичного пространства коммунистических памятников.