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Белорусов приглашают на экскурсию в Вильнюс по местам Калиновского и БНР

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  • 1.03.2018, 16:30
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Есть возможность получить одноразовую бесплатную визу.

«Арт Сядзіба» приглашает всех желающих в субботу 17 марта присоединиться к 1-дневной поездке в Вильнюс, посвященной Кастусю Калиновскому и 100-летию Белорусской Народной Республики, пишет nn.by.

В этом году в феврале исполнилось 180 лет со дня рождения легендарного героя Беларуси, руководителя восстания 1863-1864 г. Кастуся Калиновского, а также 155 лет со дня начала этого восстания. И, конечно, в этом году мы празднуем 100-летие провозглашения независимости Беларуси.

С связи с этим организуется поездка в Вильнюс - место мученической смерти Калиновского и рождения белорусской национальной идеи.

Цена путешествия - 30 евро + 30 бел. руб.

Зарегистрироваться на участие можно здесь.

Те, кто имеют визу и страховку, могут заполнить только пункты со звездочкой (обязательные), кто не имеет визы или страховки должен заполнить все пункты.

Организаторы попытаются открыть одноразовые бесплатные визы тем, кто их не имеет. Условие - регистрация до 4-го марта.

Дополнительная информация: +375 (25) 9969376


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