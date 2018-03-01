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Минчанке с повышенной температурой отказали в больничном

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  • 1.03.2018, 16:47
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Ольга Сущевич возмущена тем, что несколько дней вынуждена ходить на работу с плохим самочувствием.

В редакцию tut.by обратилась Ольга Сущевич из Минска. Девушка рассказывает, что несколько дней ходит на работу с повышенной температурой. По ее словам, врачи 2-й центральной районной поликлиники, которые ее осмотрели, сказали: «Трудоспособна». «Как такое возможно?» — не понимает пациентка. В самом медицинском учреждении поясняют: «Температура — не всегда основание для выдачи больничного».

Ольга рассказывает, что в понедельник, 26 февраля, почувствовала себя плохо — температура 37,9°C, сильный кашель, болела голова. Примерно в 9.30 девушка вызвала врача.

— Терапевт пришла где-то в 14.30, естественно, я уже выпила таблеток, — описывает ситуацию девушка. — Доктор дала мне электронный градусник, он показал 36,7. Врач сказала — это мелкая инфекция, можете идти на работу. Я возразила: «У меня температура». Она ответила: «На мой визит температуры нет» и предложила, если я не согласна, прийти на прием. Она ушла, я снова поставила свой ртутный градусник, итог — 37,6°C.

— Почему вы не предложили доктору померить своим градусником?

— Она побыла у меня пару минут, даже таблеток не выписала, — отвечает собеседница.

Ольга пошла в поликлинику. Сдала анализ крови, и ее пригласили на ВКК — врачебно-консультационную комиссию. Девушку осмотрели и послушали три специалиста.

— Тут уже у меня было 37,1°C, анализ крови оказался хорошим, — продолжает Ольга. — Врачи решили: температура невысокая, кашель остаточный. Мне выписали антибиотики и отправили на работу. Сказали, если станет плохо — вызывайте скорую или приходите утром. Но зачем ждать завтра, если помощь нужна сегодня?

Ольга работает мерчендайзером в продуктовом магазине. В среду, когда мы с ней общались, она все еще чувствовала себя плохо.

— Во вторник я проснулась с температурой 37,9°C, сегодня 37,4°C, — описывает она свое состояние. — Но кого это волнует? Я пью препараты и хожу на работу.

— Почему во вторник вы снова не пошли в поликлинику?

— А зачем? Снова с ними ругаться? Я человек неконфликтный, — отвечает девушка. — Я нечасто болею, редко хожу на больничный.

«Если комиссия решила, что девушка трудоспособна, значит, пациентка могла работать»

Во 2-й центральной районной поликлинике Минска сообщили: комментировать ситуацию Ольги не могут — это врачебная тайна. Медики говорят, что в своем оборудовании они уверены, а проходил ли поверку градусник пациентки, не знают. Это, предполагают, и объясняет, почему приборы показывают разную температуру.

— В инструкции о выдаче листков нетрудоспособности симптоматика, на основании которой доктор выносит заключение, не прописана, — поясняют в поликлинике. — Но там четко указано: в первую очередь нетрудоспособность человека оценивает лечащий врач.

По словам специалистов, если пациент не согласен с решением доктора, его приглашают на ВКК.

— На комиссии присутствуют лечащий врач, кто-то из заведующих и замглавного врача, — перечисляют в поликлинике. — Они делают дополнительные обследования и, когда необходимо, привлекают других специалистов. Если они решили, что девушка трудоспособна, значит, на тот момент пациентка могла работать.

— Является ли температура основным критерием при выдаче больничного?

— Чаще всего да, но не всегда, — рассказывают в поликлинике. — Более весомы изменения в анализах крови, мочи. Учитываются и другие клинические данные, допустим, гиперемия зева (покраснение. — Прим.), налеты на миндалинах, хрипы в легких. Для примера, много людей с бронхитами и пневмонией получают больничные листы без температуры.

По словам специалистов, при выдаче больничного ситуация всегда оценивается комплексно. Врачи смотрят даже на место работы пациента.

— Случается, что за больничным приходится обращаться в том случае, когда болезнь работать не мешает, но внешний вид коллег может смутить, — поясняли ранее в Минздраве. — Например, при конъюнктивите или герпесе. Если пациенту по работе приходится общаться с людьми, врач может принять решение о выдаче больничного в связи с вирусным поражением. Но это произойдет только в том случае, если состояние больного врач посчитает серьезным. Небольшой косметический дефект от работы не освободит.

А вот профессиональному певцу, потерявшему голос, больничный выдадут без вопросов, потому что в данном случае голос — профессиональный инструмент, которым певец временно не может управлять.


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