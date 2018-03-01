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30 канадцев скинулись на лотерею по $5 и стали миллионерами

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  • 1.03.2018, 16:35
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Новоиспеченные миллионеры в течение трех месяцев вместе покупали лотерейные билеты.

Три десятка рабочих канадского нефтеперерабатывающего завода в одночасье стали миллионерами. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Canada24news.

Группа из 31 сотрудника выиграла в лотерею 60 миллионов канадских долларов. Все везунчики работают на фабрике в городке Ком бай Чанс (его название можно перевести как «Случайная находка»), в котором живет всего 228 жителей.

Новоиспеченные миллионеры, входящие также в один профсоюз, в течение трех месяцев вместе покупали лотерейные билеты. В итоге они разделят один из самых больших выигрышей в истории канадских лотерей, и каждый получит 1,9 миллиона канадских долларов.

«Каждый из нас скинулся по пять долларов, и мы купили билетов на 155 долларов», — рассказала купившая выигрышный билет на бензоколонке Шерри Мур Хики (Sherry Moore Hickey). Она призналась, что не поверила, когда ей позвонил коллега и сказал, что они выиграли.

Пять работников решили немедленно уйти на пенсию, остальные хотят вернуться к работе, чтобы выполнить план. «Мы хотим удостовериться, что оставим своим преемникам завод в хорошем состоянии», — добавила Хики. Большая часть счастливчиков решила закрыть ипотеку при помощи выигрыша, другие решили купить новую машину и вложить деньги в инвестиционные фонды.


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