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Русого могут отправить в отставку?

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  • 1.03.2018, 17:09
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Михаил Русый
Фото: onliner.by

Коррупционный скандал может иметь продолжение.

Напомним, что две недели назад Лукашенко отправил в отставку министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича за то, что в лесхозах Беларуси весь 2017 год велась незаконная торговля лесом, пишет "Ежедневник".

В четверг, 1 марта, во время во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым Лукашенко опять поднял этот вопрос, причем, с неожиданной точки зрения.

"Бардак полный, взяточник на взяточнике сидит", - заявил Лукашенко.

"Тебе тоже дадим оценку, вице-премьер должен был там навести порядок, чтобы мышь не проползла", - заявил Лукашенко.

Насколько жесткая это будет оценка, пока рано говорить.


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