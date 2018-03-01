Ryanair открывает новые рейсы из Литвы 2 1.03.2018, 17:14

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Из аэропортов Вильнюса и Каунаса лоукостер полетит в Италию и Израиль.

Авиакомпания Ryanair открывает четыре новых направления из Литвы, пишет 34travel. Из аэропортов Вильнюса и Каунаса лоукостер полетит в Италию и Израиль с октября 2018 года.

Из Вильнюса в Венецию Ryanair начнет летать 28 октября, рейсы будут выполняться дважды в неделю. Из Каунаса в Болонью (тоже дважды в неделю) и Милан (трижды в неделю) — с 29 октября. Из Каунаса также анонсирован рейс в Тель-Авив (Ryanair будет курсировать два раза в неделю), но точная дата пока неизвестна. Билеты из Литвы в Италию уже можно купить на сайте перевозчика.

Авиабилеты Вильнюс – Венеция и Каунас – Болонья стоят от 35 евро, а перелет из Каунаса в Милан — от 28 евро.