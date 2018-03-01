Житель деревни под Слуцком, чтобы попасть на работу, выходит за 7 часов до начала смены 30 1.03.2018, 17:28

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Дорога из деревни Круглое Слуцкого района

Фото: Жанна Окенчиц

Маршруток больше нет.

Изменение условий перевозки людей для маршруток заставило сельских жителей пешком добираться до работы, учёбы, магазина и лишило горожан удобного способа передвижения. Жительница из отдалённой деревни Слуцкого района рассказала «Кур`еру», с какой серьёзной проблемой столкнулась её семья, а горожанка о том, как усложнилась жизнь после нововведения.

Без маршруток деревне плохо

Жанна Окенчиц с мужем живут в деревне Круглое, в 25 километрах от Слуцка. Постоянных жителей — пять семей, хотя летом население увеличивается в несколько раз за счёт дачников.

Работы в деревне нет никакой, поэтому муж Жанны устроился в Слуцком ЖКХ сторожем.

Случчанин, чтобы добраться до работы в Слуцк, прошёл полпути пешком.

На основе Google Map

Раньше на смену он добирался на маршрутке «Слуцк — Любань», которая всегда останавливалась на перекрёстке и подбирала деревенских жителей.

«Что делать сейчас — просто катастрофа!» — говорит Жанна.

— Во вторник, чтобы добраться на работу, муж вышел из дома в 4 часа дня, шёл пешком, и только у Весеи его подобрала попутка. Добрался в Слуцк к 11 часам вечера. А у него заболевание лёгких, он каждые два месяца лечится в Боровлянах. Теперь туда добираться — тоже проблема. Сегодня остался ночевать у знакомых, чтобы успеть на смену. Но это же не выход.

Дочь учится в Минске и всегда приезжала к нам по выходным и тоже на маршрутке. Что делать ей — тоже непонятно".

Сама Жанна по профессии бухгалтер, но уже лет десять не может найти работу. Занимается подсобным хозяйством, возила на маршрутке и продавала излишки в Уречье. Теперь женщина боится лишиться и этого дохода.

Из-за проблем с тем, как добраться на работу, один мужчина здесь может её потерять и в деревне станет одним безработным больше. А это много, учитывая, что здесь живёт пять семей. Фото: Жанна Окенчиц

«В деревне нет ничего, даже магазина и интернета, дважды в неделю заезжает автолавка. Я, когда нужно, всегда могла доехать на маршрутке до Уречья и купить в магазине, что нужно. А теперь — жди автолавку, а будет ли в ней нужный товар — не известно. А в больницу как добраться?

Я обращалась с нашей проблемой к «депутату» Виктору Ражанцу и к Николаю Пенязю, заместителю председателя райисполкома.

Ни один из них не дал мне понятного ответа — как мы, жители деревень, куда не ходят рейсовые автобусы, должны добираться в город.

Звонила я и на автовокзал. Мне сказали: «Вас там считанные единицы, кто будет пускать автобус?». Предложили ходить на автобус пешком в Рабак, это четыре километра через лес, а если по грунтовке — и того больше. Или ходить в Сороги, а это 12 километров.

Сегодня набрала «горячую линию» райисполкома, на другом конце провода не представились даже, я им нашу беду рассказала, плакала, а мне сказали: «Звоните Пенязю».

Ну почему нас все бросили?! Кто подумает о сельских жителях?!

Запрет на маршрутки оборвал последнюю связь с миром. И не только для нашей деревни, таких деревень в районе много. Маршрутчики всегда шли навстречу, если нужно забрать пассажира. Это так облегчало жизнь. Зачем придумывать проблему там, где она была решена? Почему никто не думает о людях?"

Был выбор, а теперь его нет

А вот что пишет в редакцию Галина Вашкевич, жительница Слуцка: «Уверена, что это письмо — не единственное и хочется надеяться, что руководство «транспортного цеха» услышит рядовых граждан.

Прекращение работы маршрутных такси по заведённому порядку, который устраивал и «извозчиков» и «заказчиков», стало самым неприятным событием в жизни Слуцка и других городов.

Понятно, что люди, не имеющие личного транспорта, постоянно пользовались маршрутными такси. Всё понятно: пассажира предупреждают о заранее заказанном вызове, подают к удобному для пассажира месту посадки, везут в комфортабельном, чистом, тёплом такси, высаживают по требованию, плата устраивала. Билеты выдавались, водители в большинстве своём, доброжелательные, готовые помочь.

А главное — не надо ехать на автовокзал, чтобы там «оседлать» такси. Городские автобусы ходят редко, в час пик с сумками не войдешь, да и стоимость дороги сразу увеличивается на 50 копеек.

Да, автовокзал опустел, нет привычных для 80-х очередей в кассы, не штурмуют переполненный автобус, не упрашивают гордого и неприступного водителя добраться до Минска.

Мы уже привыкли к удобству и комфорту. Так нет же! Надо упростить жизнь Минтрансу и усложнить простым пассажирам.

Пока не появились маршрутки, я часто ездила на попутках. Да, чуть дешевле, но никто не отвечал за безопасность.

У маршрутных такси при абсолютно здоровой конкуренции всегда были «свои» пассажиры. У нас был выбор — «777», «999», «100». Диспетчер берёт заказ, который качественно и в срок выполняется.

Водители платили налоги? Безусловно! Водители обустроили машины для комфортной поездки? Да!

Я езжу в Минск каждую неделю: туда и обратно в Слуцк. Трудно тремя транспортами добираться из Уручья до Автоваза. Ценю, что имела качественное обслуживание.

Что ждет? «Бомбилы» без прав? Или подадут с закрытого «Восточного» «супер-автобусы» утром и вечером? Это уже было…

Надеемся, что ответственные товарищи включат здравый смысл и прислушаются к мнению простых граждан Беларуси, и не будут экспериментировать над нами".