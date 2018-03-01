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Минск встал в пробках

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  • 1.03.2018, 17:38
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Архивное фото bymedia

Уже к 17:30 пробки достигают 9 баллов из 10 возможных, впереди – час пик.

К 16 часам пробки в Минске достигли 7 баллов из 10 возможных, пишет kp.by. Этому поспособствовала серия мелких ДТП: на площади Победы, на проспекте Машерова возле Академии МВД, на площади Бангалор, на пересечении Орловской и Карастояновой, Орловской и Червиякова, на перекрестке Сурганова и Якуба Коласа, на Куйбышева возле Комаровского рынка, под мостом на Московской и под железнодорожным мостом, на Клары Ценкин, две аварии на Аранской, на Победителей у магазина «Ромашка», у метро «Спортивная», на проспектах Пушкина и Дзержинского, на Аэродромной.

К 17 часам пробки достигли 8 из 10. а уже в 17:30 пробки достигли 9 баллов. С каждым часом ситуация только ухудшается. В плотном потоке коммунальщики не успевают оперативно чистить дороги, а уже через полтора часа начнется вечерний час пик. Вероятно, в 18-19 часов пробки достигнут своего максимума.

Напомним, сильнейшие пробки в Минске произошли в январе 2016 года с приходом циклона «Даниэлла». Аналитики «Яндекс.Пробок» тогда заявили, что таких пробок Минск не видел полтора года.


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