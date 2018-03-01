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Площадь Немцова и кража имен

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  • Виталий Портников
  • 1.03.2018, 18:50
  • 1,961
Виталий Портников

Кража имен – лучшее средство борьбы с ценностями.

Площадь перед российским посольством в Вашингтоне теперь носит имя убитого политика-оппозиционера Бориса Немцова. Это красноречивый жест в сторону Кремля, напоминание о том, что цивилизованный мир не забыл об этом убийстве и ожидает его полноценного расследования.

Я мог бы написать, что будущее – за площадью Немцова в Москве. И что эта площадь рано или поздно появится в другой, свободной России. Но что-то удерживает меня от этого шага.

Я даже знаю что. Проспект Сахарова.

В 1984 году одна из улиц, которая ведет к тому самому посольству в Вашингтоне, была названа в честь академика Андрея Сахарова. Сахаров тогда находился в ссылке в Горьком. Соединенные Штаты настолько хотели проявить солидарность с правозащитником, что нарушили правило, согласно которому улицы в Вашингтоне не называются в честь живых людей.

Я узнал об этом переименовании из программ Радио Свобода. И думал, удастся ли мне увидеть мир, в котором академик Сахаров будет героем, а чекисты – изгоями. Мне тогда было 17 лет.

Прошло всего несколько лет – и академик Сахаров вернулся из ссылки в Горьком, стал народным депутатом СССР. После его смерти один из центральных проспектов Москвы был переименован в честь знаменитого ученого и гуманиста. Так что есть улица Сахарова в Вашингтоне, а есть проспект в Москве.

Только вот чекисты изгоями не стали. Помимо проспекта Сахарова, есть и проспект Андропова – и это всех устраивает.

С именем Немцова может произойти та же самая манипуляция. Путин посещает музей Высоцкого, а официальная пропаганда говорит об опальном барде как о любимце судьбы – и это при том, что при жизни Высоцкий не получал ни званий, ни премий, даже официального некролога не удостоился. Мэр Москвы Собянин говорит о Немцове как о выдающемся политике и одобряет идею установления памятной доски на доме, где жил политик.

Трагедия ситуации вовсе не в том, что в Вашингтоне площадь Немцова есть, а в Москве – нет. Трагедия в том, что площадь Немцова может появиться в несвободной России – даже и перед американским посольством, почему бы и нет? Российская власть просто может присвоить Немцова себе, напомнить, что это был государственный деятель эпохи Ельцина. А наследником Ельцина, как известно, стал Путин. И сам Немцов призывал за него голосовать.

Обо всем, что было дальше, просто не расскажут – как стараются не вспоминать об антивоенной активности Сахарова или протесте Высоцкого против несвободы и общественной духоты. Российская власть без угрызений совести уже крала у самых порядочных людей России их убеждения, превращая в орудия собственной пропаганды и демонстрируя свою «толерантность» и уважение к истории.

Со времени гибели Бориса прошло очень немного времени. Но еще несколько лет путинского правления – и сам стареющий президент может перерезать красную ленточку на открытии какого-нибудь немцовского бюста или улицы.

Потому что кража имен – лучшее средство борьбы с ценностями.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»


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