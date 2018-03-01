закрыть
1 марта 2018, четверг, 23:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Пурим 2018: История и традиции самого веселого праздника

  • 1.03.2018, 17:52
  • 1,728
Фото: pixabay

Сегодня, 1 марта, иудеи во всем мире отмечают Пурим.

Это праздник установленный, согласно библейской книге Есфири в память о спасении евреев в Персидской империи более 2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша, пишет segodnya.ua.

История праздника

Название этого праздника "пур" означает жребий, с помощью которого советник царя Аман определил день – 13 адара, когда следовало истребить евреев Персии.

Причиной такого указа стало нежелание евреев приклонить колени перед советником царя Аманом. Тот пожаловался царю на гордость и непочтительность иудеев и предложил даже пожертвовать в казну 10 тысяч серебренников за то, что царь назначит день, когда можно будет убить всех евреев.

Указ о геноциде был подписан. Но возникла проблема, царь не знал его жена Эстер тоже еврейка. А ее родственник Мордехай, который проводил дни и ночи у дворца, и который не желал становится на колени перед Аманом, однажды услышал разговор двух стражников, замышлявших убить царя. После того, как он донес на них, преступников схватили, а его поступок записали в дворцовые книги.

Когда у царя была бессонница, ему читали эти книги. А узнав, что его спаситель еще никак не награжден, он позвал Амана и спросил, как следует поступить с человеком, которому царь многим обязан.

Примечательно, что Аман по ошибке решил, что царь хочет наградить его и сказал, что такого человека нужно одарить дорогой одеждой, посадить на хорошего коня и провести по улицам столицы, громко объявляя: "Так поступает царь с теми, кто оказывает ему услугу".

Царю такая идея понравилась, и он приказал Аману наградить Мордехая именно так. Советник пришел в ярость, ведь он уже выбрал дерево, на котором собирался повесить непокорного еврея.

Мордехай поговорил с Эстер и рассказал о планах Амана. Родственник попросил царицу сделать все для спасения евреев.

Во время пира, на который Эстер пригласила царя и Амана, Ахашверош пообещал исполнить любое ее желание. Бросившись царю в ноги, Эстер стала молить его отменить указ об истреблении евреев. Царь разгневался на Амана и приказал повесить его на том самом дереве, на котором он собирался повесить Мордехая.

Так сложилось, что указ свой царь отменить не мог, поэтому издал новый: евреям разрешалось защищать свою жизнь и свое имущество и забирать, в случае победы, имущество того, кто на них нападал.

С тех пор два дня после этой даты стали днями веселья и празднования.

Традиции праздника

Пурим считается самым веселым иудейским праздником. В еврейских общинах проводятся театрализованные представления, карнавальные шествия, принято посылать знакомым праздничное угощение.

Традиционным угощением этого праздника являются маленькие треугольные пирожки с джемом и маком. Их называют гоменташи, что означает "уши Амана".

Традиционное угощение. Фото: pixabay

В канун праздника в синагогах читают "Свиток Эстер" и при каждом упоминании имени Амана стучат трещотками.


популярное за неделю

Мнение

Как власти отключают электричество на разрешенных концертах
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах Павел Юхневич
Не вижу дилеммы
Не вижу дилеммы Наталья Радина
Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель