Россельхознадзор ответил Лукашенко 19 1.03.2018, 18:02

7,391

Количество нарушений в белорусском молоке весьма высокое.

В Россельхознадзоре ответили на заявление Александра Лукашенко об ответных мерах из-за запрета поставок белорусского молока в РФ.

«Приводить такие доводы — право господина Лукашенко. Но со своей стороны Россельхознадзор уже обозначал причины запрета», — сказала RNS официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, количество нарушений в поставляемом молоке весьма высокое.

«Если поднять статистику выявленных нарушений — она обескураживает. Здесь вопрос исключительно в нарушениях поставок молочной продукции из Белоруссии, которые не оставляют ведомству другого выбора», — сказала она.

Ранее Лукашенко пообещал ввести ответные меры на запрет импорта молочной продукции в РФ.

«Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», — сказал он.

Россельхознадзор вводит ограничение на ввоз молока, а также молочных продуктов из Беларуси. В список попали молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые; сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая; концентрат сывороточного и молочного белка.

Изначально дата вступления запрета в силу была назначена на 26 февраля, однако вчера Россельхознадзор отложил введение запрета на 6 марта.