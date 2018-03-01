Минчане борются с незаконным строительством химического предприятия 3 1.03.2018, 18:16

1,826

Жители Зеленого Луга выступают против строительства вредного предприятия.

Сегодня закончилось общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров», пишет the-village.me.

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Закрытое акционерное общество «Голографическая индустрия».

Жители прилегающих кварталов сформулировали подробный список замечаний и предложений, под которым собрали 863 подписи и передали их в администрацию Первомайского района — организатору общественного обсуждения.

Согласно Плану функционального зонирования Минска территория, на которой планируется разместить химическое производство, относится к типу ПЗ (производственная зона). При этом по Регламентам Генплана Минска во всех трех подтипах этой зоны размещение объектов химической промышленности запрещено.

На данную территорию разработан, но пока не утвержден, план детального планирования (резонансный проект уплотнения по улице Калиновского, который выносился на общественное обсуждение летом 2017 года). Согласно этому ПДП, подтип территории под планируемым производством химикатов установлен как П4-ко, где также размещение объектов химического производства запрещено. Следует отметить, что лаборатория по производству агрегатных мономеров в ПДП предусмотрена не была, как нет ее и в уже доработанном ПДП.

Расхождения в цифрах отчета ставят под сомнения и представленные в отчете расчетные данные о планируемых выбросах вредных веществ и выводы о безопасности планируемого химического производства как для жителей, так и для всей экосистемы района.

По мнению жителей этого района что размещение химического производства акрилатных мономеров по Логойскому тракту 22/2 является потенциально опасным для жизни и здоровья жителей прилегающих жилых кварталов Советского и Первомайского районов, а также представляет собой реальную угрозу для экосистемы Севастопольского парка и озелененных территорий вдоль улицы Калиновского и Логойского тракта.