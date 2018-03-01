Чем аукнется конфликт Минтранса и междугородних маршрутчиков 16 1.03.2018, 18:28

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Маршрутки стоят, пассажиры не знают, как уехать.

Солигорских перевозчиков познакомили с государственным оператором и объяснили новые правила работы. Среди них — максимум пять остановок, включая места выезда и прибытия, а также запрет записи на рейсы по телефону и через интернет, передает «Еврорадио». Также маршрутчикам предложили подписать соглашение, которое заключается всего лишь на три месяца. Затем будет конкурс, после которого станет ясно, кто останется работать, а кто пополнит количество "тунеядцев".

Олег Поимцев около 15 лет работал как ипешник. Год назад зарегистрировал частное предприятие "Комфорт". Оно объединило 17 индивидуальных предпринимателей, которые гоняли из Солигорска в Минск каждый час, с 6.00 до 20.00. Теперь маршрутки простаивают.

Как реагируют на проблему перевозчики и пассажиры

После того, как водителям запретили осуществлять нерегулярные рейсы, более 70 перевозчиков, в основном, работали как ИП, прекратили свою работу.

"Сразу нашлись те, кто воспользовался ситуацией, — говорит собеседник. — Нелегалы ​​подъезжают к вокзалу, видят, что люди мёрзнут, не знают, как добраться, и предлагают подвезти до Минска за 20 рублей! На легковых машинах, представляете? Кто-то ищет спутников заранее через интернет, кто-то выходит на дорогу и пытается уехать автостопом".

Олег Поимцев переживает, мол уже много лет работал по официально налаженной системе, сейчас по старым правилам работать нельзя, а новые тоже его не устраивают.

Как реагируют на ситуацию городские власти

Недовольство жителей и количество нелегалов насторожило чиновников.

"Боюсь подставить конкретного человека, но нас просили выйти на работу и вывезти людей, — рассказывает перевозчик. — Мы сказали в исполкоме, мол, дайте нам бумагу, подтверждающую, что можно — мы поедем. А так — нет. С 26 февраля просто не имеем права работать".

Когда стало понятно, что без диалога напряжeнность в обществе будет только усиливаться, в городе состоялось заседание, в котором приняли участие перевозчики, представители исполкома, начальник налоговой инспекции по Солигорску и Солигорскому району, а также руководство "МинОблПассажирТранс", государственного предприятия, которое только-только получило лицензию. Перевозчиком его представили в качестве оператора, с которым предложили заключить договор на регулярные перевозки на три месяца. А ещё — наконец им объяснили правила, по которым теперь придётся работать.

Что не устраивает в новых правилах перевозчиков

Олег Поимцев говорит, что никто из перевозчиков не против, например, поставить новые кассовые аппараты, или, чтобы их маршруты контролировали по спутниковой системе. Недовольство вызывают:

- договора на три месяца — "потом будет конкурс. Если после его из нас останется 15 процентов, то это будет хорошо";

- запрет на бронирование рейсов по телефону и через интернет — "люди привыкли. Для них шок. Они пишут, звонят, возмущаются. Вместо удобной старой схемы, им предложат приходить на вокзал или садиться и ждать на остановках, где нам разрешат останавливаться для посадки и высадки".

- только пять пунктов остановки — "мы всегда останавливались и подбирали людей. Человек был уверен, что мы его заберём даже посреди поля, и он уедет. Сейчас на маршруте "Солигорск — Минск" (120 км) разрешено останавливаться не более пяти раз, включая начальный и конечный пункты. Выходит, что между этими обязательными точками — три остановки. Если мы хотим в Минске остановиться ещё и на Институте культуры, то в Солигорске можно добавить ещё два. Представляете? Мы возвращаемся в нулевые!"

По словам собеседника, схемы маршрутов будут согласованы, и любые внеплановые остановки будут караться высокими штрафами.

Что будет, если перевозчики не договорятся с Минтрансом

"На данный момент мы надеемся, что руководство пересмотрит изменения в законодательстве, которое касается перевозок, и нам дадут нормально работать, — рассказывает Олег Поимцев. — Сейчас мы этого не делаем, поскольку не имеем права".

Нежелание перевозчиков идти к оператору перевозчик объясняет своеобразным протестом против работы на конкурсной основе.

"80 процентов людей, которые работали хорошо, работу потеряют, — считает Поимцев. — У нас всегда была свободная конкуренция. Мы добиваемся, чтобы наш тип перевозок сохранили как систему, которая уже сложилась. Вы не подумайте, мы не сидим на месте, готовимся, и пытаемся достучаться до президента. Возможно, он ничего этого вообще не знает".

Допустим, что маршрутчики пойдут навстречу оператору

По словам Олега Поимцева, никто конкретно не сказал, как быстро смогут восстановиться рейсы. Предприятие "МинОблПассажирТранс" получило лицензию только на днях, до этого работать не имело права.

"Им самим нужно будет заключать договора, согласовывать предложенные нами остановки (в Минске мы, кроме железнодорожного вокзала, останавливаться нигде не хотим, нет смысла). Это достаточно долго, около месяца точно", — говорит собеседник, отмечая, что сам сдал бы необходимые ему документы в течение дня, но с оператором работать пока не хочет.

Что будет, если перевозчики закроют свои ИП

Как владелец частного предприятия, Олег Поимцев обязан платить государству налог с прибыли. Если его нет, то и отчислений в государственную казну тоже нет. А вот ипешники должны платить всё равно, и каждый месяц. По Солигорску этот налог составляет где-то 150 рублей, в сельской местности — чуть ниже. Если представить, что в городе работает около 70 перевозчиков, несложно посчитать, сколько потеряет бюджет, если все частники закроют свои ИП. Это — не учитывая затрат на топливо, ремонт автомобилей и других вложений в свой бизнес.