Германия признала биткоин платежным средством 2 1.03.2018, 18:21

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Покупки за биткоины будут подлежать налогу на добавленную стоимость.

Министерство финансов Германии посчитал биткоины эквивалентом платежного средства. Согласно новому решению министерства, покупки за биткоины будут подлежать налогу на добавленную стоимость, но сама продажа криптовалюты не подлежит налогу на прирост капитала, как и в США, пишет cryptellect.net.

Данное высказывание основано на постановлении Европейского суда, и по мнению экспертов, должно стать прецедентом для других стран в рамках Евросоюза.