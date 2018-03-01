Ученые: Культурные различия влияют на обоняние человека 1.03.2018, 18:40

Американские ученые установили, что обоняние человека намного чувствительнее, чем считалось ранее.

Специалисты из Колорадского университета провели исследование способности человека распознавать запахи. Ученые опровергли теорию о том, что обоняние представителей человеческого рода намного менее чувствительно, чем у других млекопитающих, из-за того, что люди им пользуются иначе, пишет vladtime.ru.

Эксперты установили, что на самом деле люди используют это способность намного чаще. На восприятие и определение запахов человеком влияет много факторов, среди которых и культурные различия.

Так ученые определили, что у тех, кому она больше нужна, эта способность более развита, а за определение обоняния отвечают питание и образ жизни.

Вместе с тем ученые признают, что до сих пор не создана адекватная шкала запахов, по которой можно делать выводы.