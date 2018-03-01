закрыть
1 марта 2018, четверг, 23:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Ученые: Культурные различия влияют на обоняние человека

  • 1.03.2018, 18:40

Американские ученые установили, что обоняние человека намного чувствительнее, чем считалось ранее.

Специалисты из Колорадского университета провели исследование способности человека распознавать запахи. Ученые опровергли теорию о том, что обоняние представителей человеческого рода намного менее чувствительно, чем у других млекопитающих, из-за того, что люди им пользуются иначе, пишет vladtime.ru.

Эксперты установили, что на самом деле люди используют это способность намного чаще. На восприятие и определение запахов человеком влияет много факторов, среди которых и культурные различия.

Так ученые определили, что у тех, кому она больше нужна, эта способность более развита, а за определение обоняния отвечают питание и образ жизни.

Вместе с тем ученые признают, что до сих пор не создана адекватная шкала запахов, по которой можно делать выводы.


популярное за неделю

Мнение

Как власти отключают электричество на разрешенных концертах
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах Павел Юхневич
Не вижу дилеммы
Не вижу дилеммы Наталья Радина
Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель