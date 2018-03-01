Цена на нефть Brent снизилась до $63,59 1.03.2018, 18:55

Мировые цены на нефть снизились 1 марта на фоне новостей о росте товарных запасов топлива в США.

Так, майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 по минскому времени подешевели на 1,79% и составили $63,59 за баррель.

Аналитики отмечают, что снижение цен произошло из-за превзошедшего прогнозы роста недельных запасов сырья в США.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, рост запасов нефти в стране на прошлой неделе составил 3,02 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,48 млн баррелей, дистиллятов – снизились на 960 тысяч баррелей.