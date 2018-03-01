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В Беларуси запретили перевозить велосипеды в электричках

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  • 1.03.2018, 19:05
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БелЖД опубликовала новые правила перевозок.

Белорусская железная дорога запретила провоз велосипедов в электричках. На это, ознакомившись с новой редакцией “Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования”, обратил внимание велоактивист Евгений Хоружий, передает euroradio.by.

Пункт 88, который раньше позволял “перевозку одного велосипеда в разобранном и упакованном виде размером по сумме трех измерений не более 200 сантиметров”, исключается из правил перевозок. Исключается и часть третья пункта 90, которая разрешала провозить в тамбурах вагонов электричек велосипеды в неразобранном виде.

Скриншот из старой редакции "Правил...". Крестиками указаны абзацы, которые исключаются.

Отныне велосипед на общих основаниях входит в 50 кг ручной клади, которую можно провести “в поезде с ненумерованными местами” за отдельную плату.

“За каждый перевозимый в поезде с ненумерованными местами один предмет, размер которого по сумме трех измерений превышает 200 сантиметров, независимо от его веса взимается плата как за 50 килограммов ручной клади. Указанные предметы перевозятся в определенных перевозчиком специально выделенных для этих целей местах в вагонах”, – сказано в новой редакции правил перевозок.


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