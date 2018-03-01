Белорусский гроссмейстер победил в международном турнире 3 1.03.2018, 19:26

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Владислав Ковалев

В девяти турах минчанин Владислав Ковалев не потерпел ни одного поражения.

Белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев победил в международном турнире «Аэрофлот Оупен» в Москве, сообщили в Белорусской федерации шахмат.

В девяти турах минчанин не потерпел ни одного поражения, в его активе пять побед и четыре ничейных исхода, передает «Прессбол».

Первое место Владислав Ковалев гарантировал себе, сведя к ничьей матч заключительного тура с Габриэлем Саркисяном из Армении.

Два других представителя Беларуси гроссмейстеры Сергей Жигалко и Алексей Александров, набрав по пять очков, заняли 27-е и 28-е места соответственно. Как отметили в федерации шахмат, на данный момент с мужской национальной командой работает известный специалист Владимир Тукмаков, ранее тренировавший сборные Азербайджана и Украины. С его приходом связываются определенные надежды в достижении высоких результатов белорусскими шахматистами на международной арене.

Ранее белорусским игрокам не удавалось победить на «Аэрофлот Оупен». Призерами становились Алексей Александров (2002 и 2003 годы) Алексей Федоров (2003 год).

Призовой фонд турнира в Москве в этом году составил 120 тыс. евро. Победитель получил 18 тыс. и право принять участие в супертурнире в Дортмунде, который запланирован на 12-23 июля.