закрыть
1 марта 2018, четверг, 23:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Для презентации ракеты «Сармат» использовали видео семилетней давности

13
  • 1.03.2018, 19:51
  • 5,457

Путина снова подставили с видеографикой.

В послании Путина Федеральному собранию для иллюстрации новейшей ракеты "Сармат" использовали видеографику 7-летней давности, описывающей ракету "Воевода", сообщают "Новые Известия".

На большом экране в выставочном центре "Манеж" были впервые продемонстрированы кадры испытаний новейшего ракетного комплекса, который превосходит предыдущую ракету "Булаву" по дальности полета, по количеству и мощности боевых блоков и вообще не боится никаких систем ПРО.

На видео была показана шахтная установка, из которой стартовала новая ракета "Сармат", и показан первый этап ее полета. А затем на кадрах с сегодняшней "презентации" видно, как боевой блок этой ракеты разделяется в полете на несколько боеголовок (кадры на 2'07").

Однако точно такую же видеографику разделения боевого блока на несколько боеголовок можно увидеть на видео, иллюстрирующем полет ракеты Р-36М "Воевода" (она же "Сатана" по классификации НАТО) из эфира 2011 года на Первом канале (на 45-й секунде).


популярное за неделю

Мнение

Как власти отключают электричество на разрешенных концертах
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах Павел Юхневич
Не вижу дилеммы
Не вижу дилеммы Наталья Радина
Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель