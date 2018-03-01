Для презентации ракеты «Сармат» использовали видео семилетней давности 13 1.03.2018, 19:51

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Путина снова подставили с видеографикой.

В послании Путина Федеральному собранию для иллюстрации новейшей ракеты "Сармат" использовали видеографику 7-летней давности, описывающей ракету "Воевода", сообщают "Новые Известия".

На большом экране в выставочном центре "Манеж" были впервые продемонстрированы кадры испытаний новейшего ракетного комплекса, который превосходит предыдущую ракету "Булаву" по дальности полета, по количеству и мощности боевых блоков и вообще не боится никаких систем ПРО.

На видео была показана шахтная установка, из которой стартовала новая ракета "Сармат", и показан первый этап ее полета. А затем на кадрах с сегодняшней "презентации" видно, как боевой блок этой ракеты разделяется в полете на несколько боеголовок (кадры на 2'07").

Однако точно такую же видеографику разделения боевого блока на несколько боеголовок можно увидеть на видео, иллюстрирующем полет ракеты Р-36М "Воевода" (она же "Сатана" по классификации НАТО) из эфира 2011 года на Первом канале (на 45-й секунде).