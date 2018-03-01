Девять загадок, которые устроят мозгу встряску 4 1.03.2018, 20:06

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Эти задачки не только разовьют мышление, но и улучшат внимательность.

Ученые давно доказали, что головоломки не только улучшают память, но и развивают мышление. При чем, у взрослых не меньше, чем у детей.

AdMe.ru подобрал несколько заковыристых задачек, которые не только разовьют мышление, но и улучшат внимательность.

1. В каком стакане больше воды?

2. Сможете найти на картинке эти предметы?

Фото: depositphotos

3. Какая фигура должна быть вместо знака вопроса?

Фото: thinkfun

4. Найдите здесь абсолютно симметричный крест

Фото: puzzles

5. Одна из спиралей имеет разрыв. Сможете определить какая, используя только глаза?

Фото: puzzles

6. Здесь спрятана идеально ровная 4-конечная звезда, точно такая, как на рисунке сверху. Сможете найти?

7. Среди этих сердец есть 4, которые соединены между собой. Найдете?

Фото: thinkfun

8. В какую сторону едет автобус?

9. В чайник А помещается 32 чашки чая. А сколько поместится в чайник В?

Фото: depositphotos

Ну что? Над какой загадкой вы думали дольше всего? Рассказывайте в комментариях!