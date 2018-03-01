В Китае задержан глава партнера «Роснефти» по приказу Си Цзиньпина 2 1.03.2018, 20:28

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Главу китайской энергетической компании CEFC Е Цзяньмина задержали по распоряжению председателя КНР.

Глава одной из крупнейших энергетических компаний Китая CEFC China Energy Е Цзяньмин был задержан по личному распоряжению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник. Его компания в 2017 году договорилась о покупке крупного пакета акций «Роснефти», передает РБК.

Информацию, что задержание было инициировано главой Китая, издание получило от осведомленного источника. SCMP отмечает, что оно произошло неожиданно. «Это примечательно, быстрое падение бизнесмена, который был так влиятелен еще только три месяца назад», — подчеркивает издание. Причины личного вмешательства Си Цзиньпина в дело главы нефтяной компании SCMP не называет.

О расследовании в отношении Е Цзяньмина стало известно 1 марта из публикации китайского делового издания Caixin. Источники РБК в одной из китайских энергетических компаний подтвердили эту информацию.

Официальные причины расследования пока не известны. Однако источники CNBC утверждают, что дело связано с экономическими преступлениями. Е уже допрашивали в прошлом году, однако сами слухи о расследовании в адрес предпринимателя появились около недели назад. Представители компании комментировать информацию о деле отказались.

О заключении сделки по продаже 14,16% «Роснефти» китайской CEFC было объявлено в сентябре 2017 года. Тогда глава российской компании Игорь Сечин заявил, что она будет закрыта до конца 2017 года. Стоимость контракта должна составить $9,1 млрд. Однако в прошлом году завершить сделку не удалось. Причиной стали проблемы с финансированием. $5 млрд из общей стоимости пакета CEFC должна была получить в кредит от ВТБ под залог акций, остальная сумма должна быть занята у Китайского государственного банка развития (CDB). Но CEFC пока не удалось договориться с китайским банком о финансировании сделки, из-за чего сроки ее закрытия сдвинулись на первое полугодие 2018 года.