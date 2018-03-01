Топ-5 мировых производителей легковых автомобилей

Топ-5 мировых производителей легковых автомобилей3
- 1.03.2018, 20:42
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Мировое производство легковых автомобилей в 2017 году выросло на 1,5%.
В 2017 г. мировой автопром произвел 73,5 млн легковых автомобилей. По сравнению с 2016 г. выпуск легковых авто увеличился на 1,5%. Об этом сообщает liga.net.
Крупнейшим автопроизводителем остался Китай - 24,8 млн легковых автомобилей, рост на 1,6%
На втором месте - Япония (8,3 млн авто, +6%).
На третей позиции - Германия (5,6 млн авто, снижение производства на 2%).
Четвертая строчка у Индии, которая в прошлом году была лишь шестой (3,9 млн. авто, +6,6%).
Пятое место у Южной Кореи (3,7 млн машин, снижение на 3,2%).
США опустились с четвертого на шестое место (3 млн авто, падение на 22%).