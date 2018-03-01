Топ-5 мировых производителей легковых автомобилей 3 1.03.2018, 20:42

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Мировое производство легковых автомобилей в 2017 году выросло на 1,5%.

В 2017 г. мировой автопром произвел 73,5 млн легковых автомобилей. По сравнению с 2016 г. выпуск легковых авто увеличился на 1,5%. Об этом сообщает liga.net.

Крупнейшим автопроизводителем остался Китай - 24,8 млн легковых автомобилей, рост на 1,6%

На втором месте - Япония (8,3 млн авто, +6%).

На третей позиции - Германия (5,6 млн авто, снижение производства на 2%).

Четвертая строчка у Индии, которая в прошлом году была лишь шестой (3,9 млн. авто, +6,6%).

Пятое место у Южной Кореи (3,7 млн машин, снижение на 3,2%).

США опустились с четвертого на шестое место (3 млн авто, падение на 22%).