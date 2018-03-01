Здзислав Краснодембский избран вице-главой Европарламента 1.03.2018, 20:49

Здзислав Краснодембский

Польский евродепутат получил поддержку 276 голосов.

Новым вице-председателем Европарламента стал Здзислав Краснодембский. Польский евродепутат получил поддержку 276 голосов, передает «Радио Польша».

По словам Здзислава Краснодембского, в своей работе на посту вице-председателя он будет учитывать права всех, а также стремиться к диалогу между различными политическими силами:

«Я постараюсь позаботиться о том, чтобы было политическое равновесие и все имели равные права в Европейском парламенте. Когда я как социолог подготавливал отчеты по социологическим исследованиям, то всегда учитывал мнение и левых, и правых политических сил. Так же я хочу поступать в качестве вице-председателя Европарламента».

Здзислав Краснодембский займет место уволенного с должности вице-председателя Рышарда Чарнецкого.