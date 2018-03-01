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Химики открыли дешевый способ превращения воздуха в спирт

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  • 1.03.2018, 21:15
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Химики из США разработали специальный катализатор.

Новый дешевый катализатор, созданных химиками из США, позволяет дешево и качественно расщеплять соединения угарного газа, тем самым создавая «заготовки» для спирта и прочих органических веществ, передает vladtime.ru.

Ученые Национальной лаборатории в Брукхевене рассказали, что благодаря превращению угарного газа можно получить соединения водорода и углеводорода. Это может обеспечить население планеты естественным топливом и позволит использовать более дешевое сырье для химической промышленности.

В основе катализатора превращения угарного газа лежит плоский двумерный материал – графен. Ученые заметили, что его структура напоминает пчелиные соты, а сам он состоит из углерода. Клетки графена, напоминающие соты пчел, способны взаимодействовать с никелем, усиливая его активность и повышая эффективность работы. При этом в графеновом катализаторе была сохранена химическая стабильность и эффективность продолжительное время.


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