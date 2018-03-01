В лесах Гродненщины поймали монголов, которые шли в Польшу 7 1.03.2018, 21:24

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Пограничникам о неизвестных сообщили местные жители.

В лесах Гродненского района поймали двух монголов, которые шли в Польшу. Происшествие случилось вечером 27 февраля. Пограничникам о неизвестных сообщили местные жители. В результате их задержали около населенного пункта Струбка.

Как информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета, мужчины признались, что хотели нелегально перейти границу «в поисках лучших условий жизни в Евросоюзе». Одному из них 42 года, другому — 43. При себе у монголов не было документов, они взяли в дорогу только деньги.

Административный процесс в отношении задержанных возбудили не только за попытку незаконного пересечения государственной границы, но и за нарушение пограничного режима. Мужчины задержаны на срок до 3 суток. Им грозит штраф и, вероятно, депортация.