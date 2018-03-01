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Пентагон о новом оружии Путина: Мы полностью готовы

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  • 1.03.2018, 21:46
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Пентагон не удивился заявлениям Путина о новом оружии России.

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила в ходе брифинга, что в ведомстве «не удивлены заявлениями» Владимира Путина о новейшем вооружении России, которые он сделал в ходе послания Федеральному собранию, передает РБК.

«Американский народ может быть спокоен, потому что мы полностью подготовлены», — добавила она. Брифинг транслировался на сайте Министерства обороны США.

Таким образом Уайт ответила на вопрос журналистки о выступлении Путина. Президент России, пересказала она, заявил, что «у России есть непобедимое оружие, которым можно нанести удар по любой точке в США».

Другая журналистка отметила, что Путин объяснил появление новых вооружений тем, что администрация Дональда Трампа объявила о планах укрепления своего стратегического арсенала. «Возможно, США виноваты в новой ракетной гонке?» — спросила она.

«Наша ПРО… Они (в России. — РБК) прекрасно знают, что это не против них. Наша система противоракетной обороны — она не против России. Мы должны иметь эффективное средство сдерживания <…> И мы готовы защищать наш народ любой ценой», — ответила Уайт.

В выступлении перед Федеральным собранием Путин рассказал о новой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», разработанной на смену «Воеводе», о беспилотных ядерных подлодках, крылатых ядерно-энергетических установках неограниченной дальности и способном поражать цели из космоса комплексе «Авангард».


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