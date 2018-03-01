Фотофакт: Как в Дании смотрят футбол зимой 1 1.03.2018, 22:00

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Датчанка с подругами смотрела матч в джакузи прямо у поля.

Перед матчем чемпионата Дании между «Хобро» и «Копенгагеном» (0:2) хозяева вместе с пивоварней Hancock организовали конкурс на фейсбук-странице клуба.

Болельщикам нужно было правильно ответить на вопрос, кто делает газировку Sport Cola (собственно, Hancock). Приз победителю – просмотр матча в джакузи у поля вместе с друзьями (можно было пригласить не больше трех человек). Еда, пиво и другие напитки – тоже за счет пивоварни, пишет «Трибуна».

Правильно ответили 800 человек и среди них провели лотерею. Победила девушка, которая позвала двух подруг.