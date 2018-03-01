В Иране начались массовые забастовки 1.03.2018, 22:22

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В Иране ширится забастовочное движение на различных крупных и средних предприятиях страны.

Как передает haqqin.az со ссылкой на агентство Payvand, забастовки начались одновременно на сталелитейном заводе в городе Ахваз и предприятии по производству сахара «Хафт Тапе».

Работники протестовали в связи с невыплатой им заработной платы. Затем забастовки перекинулись на предприятия в двух городах провинции Хузистан, где работники наряду с выплатой им жалованья также требуют улучшения условий их труда. В данное время забастовку проводят десятки предприятий, в том числе работники тегеранского метро.

По данным Payvand невыплата зарплат характерна для большинства крупных иранских предприятий и даже объектов торговли. К примеру, сталелитейный завод Steel Industrial Group в Ахвазе уже три месяца не выплачивает своим рабочим жалованья. Владельцы компании заявили, что вплоть до иранского Нового года (приходится на 21 марта) заработная плата им выдана не будет.