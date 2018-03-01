Завтра в Беларуси ожидается до -20 градусов
- 1.03.2018, 22:28
На большей части территории страны пройдет снег.
Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 2 марта.
Об этом информирует БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На большей части территории пройдет снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду.
Ночью столбик термометра покажет 10-15 градусов ниже нуля, при прояснениях — 16-20 градусов мороза. Днем синоптики прогнозируют от -4 до -9 градусов.