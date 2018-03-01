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Двухэтажный поезд Минск - Вильнюс два часа простоял в Ждановичах без отопления

  • 1.03.2018, 22:39
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За два часа без отопления пассажиры успели подмерзнуть.

Литовский двухэтажный поезд Минск — Вильнюс в четверг, 1 марта, сломался на станции Ждановичи, вскоре после выезда из белорусской столицы. За пассажирами спустя два часа прислали другой электропоезд.

Двухэтажный поезд Минск — Вильнюс «Литовских железных дорог» сегодня сломался, вскоре после выезда из Минска. Об этом tut.by рассказала пассажирка поезда.

Фото: неофициальная группа БелЖД «ВКонтакте»

— Сегодня сели в красивый двухэтажный поезд, в 10.35 он отправился из Минска. Минут через 15 поезд стал притормаживать, потом совсем остановился. Прошла проводница и сообщила, что поезд сломался, оба этажа обесточены.

Остановившийся в Ждановичах поезд
Фото: Агата Михайлова

Собеседница рассказывает, что на месте поезд простоял два часа.

— Нам объяснили, что нет электричества — двери заблокированы, остались открытыми только те, что в первом вагоне. Все объявления проводница и машинист делали не по громкой связи, потому что она тоже не работала. За два часа без отопления успели подмерзнуть — поезд быстро остыл, на улице немаленький минус.

Потом за пассажирами приехала другая электричка.

Фото: Агата Михайлова

— По-моему, это был «Штадлер». На нем и доехали до Вильнюса. Пассажиров было до ста человек, примерно тридцать из них торопились на самолет. Литовцы — молодцы, в Вильнюсе быстро пропустили через паспортный контроль всех, кому надо было улетать, и на автобусе увезли в аэропорт.

По словам пассажирки, они приехали в Вильнюс примерно в 14 часов, вместо 12.30 по расписанию.

По информации неофициальной группы БелЖД в «ВКонтакте», поезд не смог продолжить движение так как из-за неисправности контактной сети сломался единственный токоприемник.

Из Ждановичей электропоезд притянули тепловозом в Молодечно для устранения поломки.

Рабочие на станции Молодечно устраняют поломку
Фото: неофициальная группа БелЖД в «ВКонтакте»

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