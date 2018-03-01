Румыния готова присоединиться к шенгенской зоне 1.03.2018, 22:45

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ЕС дает «зеленый свет» Румынии на присоединение к шенгенской зоне.

В Евросоюзе заявили, что Румыния готова присоединиться к шенгенской зоне. Об этом заявил Первый вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил в четверг, 1 марта, во время своего визита в Бухарест, передает УНН со ссылкой на румынские СМИ.

"Пришло время для других стран-членов признать, что Румыния готова присоединиться (к Шенгенской зоне - ред.). Что касается границ воздуха и моря, то подготовка не может быть подвергнута критике, не нужно с этим путать. Румыния - готова к Шенгену", - Тиммерманс.

Тиммерманс призвал румынских политиков не делать неправильных шагов в отношении правосудия и не перечеркивать успехи, достигнутые в течении последних 20 лет.