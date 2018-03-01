Harley-Davidson создаст электромотоцикл 1 1.03.2018, 22:53

Для этого американский производитель мотоциклов приобрел часть калифорнийской Alta Motors.

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson приобрел часть калифорнийской Alta Motors, которая занимается созданием электромотоциклов. Об этом сообщается в заявлении Harley-Davidson, передает РБК со ссылкой на USA Today.

Как отмечается в сообщении, Harley-Davidson купил часть Alta Motors, чтобы заняться разработкой своего электромотоцикла. По словам директора компании Мэттью Леватича, байк будет готов к 2019 году и в этом же году его можно будет приобрести. Детали сделки не разглашаются.

Согласно запросу на регистрацию торговой марки, новый мотоцикл будет называться Revelation, отмечает USA Today. Однако в Harley-Davidson эту информацию не подтвердили.

Alta Motors делает мотоциклы с электродвигателями с 2010 года. Ее Redshift MXR может проехать на одной зарядке 96,5 км. Аккумулятор заряжается на 100% в течение 90 минут. Другая компания, Logos Technologies of Fairfax, использует наработки Alta Motors для создания бесшумного электроцикла, предназначенного для американских военных и получившего название SilentHawk.