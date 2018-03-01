Беларусь закрывает ряд своих диппредставительств 4 1.03.2018, 23:04

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Министерства иностранных дел Республики Беларусь

Генконсульства Беларуси уже закрылись в Милане, Гданьске и Алматы.

Правительство Беларуси приняло решение закрыть генеральное консульство страны в Милане. Решение утверждено постановлением Совмина №162 от 26 февраля, передает belmarket.by.

Министерству иностранных дел поручено принять соответствующие меры до 1 июля. Генеральное консульство перестанет функционировать в течение первого полугодия.

Ранее было принято закрыть консульство в Гданьске.

В Алматы 1 марта закрыто отделение посольства Беларуси в Казахстане.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей ранее сообщил, что в 2018 году также будет закрыто генконсульство Беларуси в Одессе.