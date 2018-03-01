Почему в Минске одни маршрутки дешевеют, а другие нет 1.03.2018, 23:08

Владельцы маршруток вправе сами устанавливать цены на проезд.

С 9 февраля одна из столичных маршруток, путь которой проходит чуть ли не через весь город, подешевела с 1,5 рублей до одного рубля. Некоторые минчане уже посчитали, что им на ней ездить даже выгоднее, чем на автобусах, троллейбусах и метро с пересадками. «Я теперь к дочке в гости в Зеленый луг только на 76 маршрутке езжу, другие пропускаю. Мне на ней дешевле всего», — рассказывает пенсионерка Алла Ивановна. «Так бы мне пришлось делать три пересадки, чтобы добраться до работы, а это 1 рубль 85 копеек. То есть за 2 рубля я бы доехал только туда, а так — туда и назад», — комментирует минчанин Валерий. Tut.by выяснил причину такого подешевения и почему другие маршрутки не снизят цену на проезд.

Владелец фирмы, машины которой обслуживают маршрут № 1076, говорит, что они не первые, кто снизил стоимость проезда.

— Первой подешевела маршрутка № 1547. Потом — № 1064 маршрутка. А потом уже мы, — рассказывает владелец фирмы. — По этому маршруту у нас ходит 28 машин. Интервал между маршрутками 4 минуты.

— Вообще это была вынужденная мера, — поясняет один из водителей маршрутки № 1076. — Маршрутка № 1064 стала возить за рубль, а у нас с ней почти весь путь совпадает. У нас стало меньше пассажиров. Поэтому и мы решили снизить цену. Сначала боялись, что все равно люди ездить не будут, но не прогадали. Теперь и пассажирам хорошо, и нам неплохо.

Водители, работающие на маршруте, отмечают, что после подешевения пассажиров стало значительно больше.

— Когда сделали проезд по рублю, пассажиропоток увеличился на процентов 40−50, в два раза еще нет, — рассказывает водитель Вадим. — До этого полупустыми ездили. Больше всего людей в час-пик — утром и вечером. Хотя днем тоже иногда бывает много пассажиров. После снижения стоимости поездки люди стали чаще ездить на Экспобел за покупками.

По словам мужчины, теперь родители стали чаще платить за проезд детей. Раньше малышей брали на руки, чтобы сэкономить.

— Сейчас 50 копеек добавил и ребенка можно посадить рядом, — говорит Вадим. — На нашей маршрутке из Курасовщины до Экспобела ехать выгоднее, чем на общественном транспорте. На автобусах троллейбусах минимум одну пересадку делать нужно, то есть платить 1 рубль 20 копеек. Да и на маршрутке теплее ехать.

Впрочем, падение цены больше всего порадовало пассажиров.

— Я обычно сажусь в маршрутку на остановке возле гостиницы «Спутник» и еду до Экспобела. Недавно заметил, что № 1076 стала стоить всего рубль. Теперь езжу чаще всего на ней, — рассказывает минчанин Валерий. — Маршрутка за рубль, на которой можно доехать из одного конца города в другой, это очень выгодно. Так бы мне пришлось делать три пересадки, чтобы добраться до работы, а это 1 рубль 85 копеек. За другую маршрутку нужно платить 1 рубль 50 копеек. То есть за 2 рубля я бы доехал только туда, а так — туда и назад.

Некоторые люди принципиально ждут маршрутку № 1076 и пропускают те, что по за 1,5 рубля, чтобы сэкономить.

— Да, я теперь к дочке в гости в Зеленый луг только на 76 маршрутке езжу, другие пропускаю. Мне на ней дешевле всего, — рассказывает пенсионерка Алла Ивановна. — И удобно — села и поехала почти до конечной. Знаю, что соседки мои тоже на ней на рынок ездят. Мы довольны!

Если все довольны, почему бы другим маршруткам тоже не подешеветь? В ГУ «Столичный транспорт и связь» нам пояснили, что владельцы маршруток вправе сами устанавливать цены на проезд, их учреждение их не регулирует.

— Есть решение Мингорисполкома от 12 декабря 2016 года № 3715, в пункте 3.1 которого указано, что тарифы на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами категории М2, то есть микроавтобусами, в экспрессном регулярном сообщении устанавливается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основе плановых затрат, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством, и прибыли с учетом конъюнктуры рынка, рассчитанной исходя из норматива рентабельности не более 15%. Это значит, что у каждого предпринимателя цены складываются по-разному.

У некоторых маршрутов, которые остались дорогими, часть пути совпадает с дешевыми маршрутками. К примеру, № 1112 выезжает тоже с Ландера и едет до Комаровского рынка по той же дороге, что и № 1076, а потом отправляется на Ждановичи. Снижать стоимость проезда владельцы не собираются, говорят, у них и так пассажиров хватает.

— У нас пол маршрута, который совпадает с конкурентом — от Ландера до Комаровки, стоит 1 рубль. А весь маршрут, то есть до Ждановичей, — 1,5 рубля. Получается, что людям нет разницы, на какой маршрутке ехать до Комаровского рынка, — пояснил Нам не рентабельно делать весь маршрут по рублю. Тем более, что после того, как 76 подешевела, у нас пассажиропоток не изменился.