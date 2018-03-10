В 14 смертях в Великобритании заподозрили «русский след» 7 10.03.2018, 8:12

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Фото: imago

После отравления Сергея Скрипаля в Великобритании могут заново расследовать обстоятельства гибели многих людей.

После отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в парламенте этой страны просят провести повторное расследование сразу 14 загадочных случаев смерти на территории Соединенного Королевства. Эти смерти "не были восприняты полицией Великобритании как подозрительные, но, по сообщениям, были идентифицированы разведкой США как потенциально связанные с российскими властями", говорится в депутатском обращении в МВД страны.

"Немецкая волна" рассказывает, о каких случаях идет речь и обстоятельствах гибели этих людей.

Двухлетнее журналистское расследование

В парламентском запросе, очевидно, делается ссылка на большое двухлетнее расследование Buzzfeed, вышедшее в июне прошлого года. В том материале издание рассказывало о смертях 15 человек на территории Великобритании с сентября 2003-го по май 2016 года. Во всех этих случаях американская разведка подозревает причастность российских спецслужб или мафиозных группировок, утверждается в статье. Речь идет о гибели российского олигарха Бориса Березовского и его соратников, а также бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и людей, связанных с раскрытием обстоятельств его отравления.

О российском следе в деле Литвиненко в Великобритании говорится уже давно и открыто - на него указало проведенное здесь публичное расследование. А вот в остальных 14 ситуациях зачастую, несмотря на некоторые неоднозначные обстоятельства гибели, были установлены самоубийства или несчастные случаи. Теперь эти дела могут пересмотреть.

Борис Березовский с начала 2000-х годов был непримиримым оппонентом Владимира Путина, и с 2003 года постоянно жил в Великобритании в статусе политического беженца. В России бизнесмен был заочно осужден за мошенничество, на него был заведен также ряд других уголовных дел, в том числе, в 2012 году - за призывы к массовым беспорядкам и активному неподчинению властям. В марте 2013 года Березовского нашли повешенным в ванной. Уже через пару дней британская полиция объявила, что это было самоубийство. Однако обстоятельства смерти олигарха по-прежнему до конца не выяснены, и в 2014 году коронер, проводивший дознание по этому делу, вынес открытый вердикт, заключив, что нет достаточных доказательств ни для подтверждения суицида, ни для установления убийства.

Борис Березовский

Семь людей Березовского

Британский предприниматель Скот Янг считался приближенным Бориса Березовского и, по информации Buzzfeed, помог тому вывести деньги в Соединенное Королевство. В декабре 2014 года Янг выпал с четвертого этажа из окна квартиры своей подруги в центре Лондона. В полиции сочли произошедшее самоубийством, но в этой истории не обошлось без странных обстоятельств: в момент смерти Янга все камеры наружного наблюдения в округе были развернуты в другую сторону, пишет издание.

Как сообщается, у торговцев недвижимостью Робби Кёртиса и Пола Касла, которые регулярно обедали с Березовским и Янгом в элитном ресторане Cipriani, в результате серии неудачных сделок появились неприятности с "гангстерами, связанными с русской мафией". Потеряв все деньги, оба бизнесмена в разное время бросились под поезд метро. Касл погиб в 2010-м, Кёртис - в 2012 году. Друзья Касла рассказали Buzzfeed, что русские мафиози угрожали убить его "медленно и мучительно", если он не покончит с собой. Бывший менеджер музыкальной группы Tears for Fears Джонни Эличаофф тоже входил в так называемый "клуб Cipriani". В 2014 году он сбросился с крыши торгового центра в Лондоне после неудачной нефтяной сделки.

Грузинский предприниматель Бадри Патаркацишвили в 1990-е годы занимался бизнесом в России и был близким деловым партнером Бориса Березовского.

В 2000-х российские правоохранительные органы завели на него дело о мошенничестве и добивались его экстрадиции из Грузии, куда он уехал. В 2008 году 52-летний Патаркацишвили скончался от сердечного приступа в своем доме в пригороде Лондона. По сведениям Buzzfeed, произошло это через два месяца после того, как бизнесмен уведомил Скотланд-Ярд о готовящемся покушении на его жизнь.

Бадри Патаркацишвили

Среди клиентов юриста Стивена Кёртиса были Борис Березовский и Михаил Ходорковский. Кёртис, среди прочего, организовал сделку между Романом Абрамовичем и Березовским в 2003 году, из-за которой миллиардеры позднее судились в Великобритании. В марте 2004 года частный вертолет Стивена Кёртиса разбился рядом с аэропортом британского города Борнмут. Незадолго до этого юристу стали поступать телефонные угрозы, а за неделю до гибели, пишет Buzzfeed, он сказал своей семье:

"Если в ближайшие недели со мной что-то случится, это не будет несчастным случаем. Другой юрист Стивен Мосс тоже участвовал в сделке между Абрамовичем и Березовским. Он умер вскоре после ее совершения от сердечного приступа в 46-летнем возрасте.

Смерти вокруг дела Литвиненко

Журналист The Times Дэниел Макгрори много писал о смерти Александра Литвиненко и для документального фильма на NBC об этом деле рассказал про свои изыскания. За пять дней до показа этого фильма 54-летний Макгрори скончался от кровоизлияния в мозг. Это было в 2007 году. Его родственники считают, что смерть наступила от естественных причин. В то же время вскоре после выхода в свет документального кино неизвестные открыли огонь по другому его участнику - американскому эксперту по вопросам безопасности Полу Джойалу. Джойал получил серьезные ранения, но выжил.

Постпред России при Международной морской организации Игорь Пономарев умер в Лондоне за два дня до отравления Литвиненко в 2006 году. Пономарев собирался встретиться с консультантом по безопасности Марио Скарамеллой, расследовавшим связи между ФСБ и итальянскими политиками. Скарамелла встречался в те дни и с Литвиненко незадолго до его отравления. Игорю Пономареву стало плохо в опере, перед смертью он жаловался на сильную жажду и выпил три литра воды, рассказывали очевидцы. Buzzfeed отмечает, что это является одним из симптомов отравления таллием. Вскрытие в Великобритании сделать не успели - тело дипломата оперативно доставили в Россию.

Вдова Александра Литвиненко с результатами публичного расследования

Эксперт по радиации Мэтью Панчер был одним из тех ученых, которым удалось установить причины смерти Александра Литвиненко. В конце 2015 года Панчер побывал в России на атомном предприятии "Маяк" для изучения воздействия радиации, а по возвращении впал в глубокую депрессию. В мае 2016 года, через несколько месяцев после завершения публичного расследования по делу Литвиненко, указавшего на вероятную санкцию Владимира Путинана отравление, ученого нашли мертвым. На его теле были множественные ножевые ранения рук, груди, живота, совершенные двумя ножами. Следствие заявило о самоубийстве.

Сооснователь ЮКОСа, информатор по делу Магнитского и агент Ми-6

Сооснователь нефтяной компании ЮКОС Юрий Голубев уехал в Великобританию после оглашения приговоров его экс-компаньонам Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В 2007 году 64-летний Голубев был найден мертвым в своей лондонской квартире. Среди возможных причин смерти назывался сердечный приступ.

Российский финансист и один из ключевых информаторов по делу о хищениях из бюджета РФ, разоблаченных юристом Сергеем Магнитским, Александр Перепеличный в 2009 году получил политическое убежище в Великобритании. Он скончался в 2012 году во время утренней пробежки около своего дома в пригороде Лондона в возрасте 44 лет. Сначала полиция сообщила об инфаркте, но проведенная позднее дополнительная экспертиза обнаружила в желудке Перепеличного следы редкого ядовитого растения,встречающегося только в Азии. Симптомы отравления этим веществом схожи с сердечной аритмией.

Агент Ми-6 Гарет Уильямс, по данным Buzzfeed, занимался изучением международных маршрутов отмывания денег российских преступных группировок. Его обнаженное тело было найдено в закрытой спортивной сумке в ванной его квартиры в Лондоне в августе 2010 года. По официальной версии, это был несчастный случай: Уильямс сам залез в сумку для получения сексуального наслаждения, но не смог выбраться из нее и задохнулся.

В то же время в теплый августовский день в квартире агента Ми-6 было на полную мощность включено отопление, вероятно, для ускорения процесса разложения тела, отмечает Buzzfeed. А на молнии и замке сумки не было найдено ни отпечатков пальцев, ни ДНК Гарета Уильямса, и ключ от замка лежал внутри, под разлагающимся телом агента. Бывший инспектор полиции, оказавшийся тогда на месте гибели агента, заявил изданию, что это было похоже на чью-то попытку скрыть улики.