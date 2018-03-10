Как теперь будет дорожать бензин 18 10.03.2018, 8:38

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В Беларуси выработан новый механизм изменения цен на топливо.

Об этом сообщили в концерне "Белнефтехим".

— В целях совершенствования механизма ценообразования на нефтепродукты концерном «Белнефтехим» с участием органов государственного управления и по согласованию с Правительством Республики Беларусь выработан механизм изменения цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке республики, — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что новый механизм позволит снижать или поднимать цены на нефтепродукты в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке.

Кроме того, как рассказали в "Белнефтехиме", в Беларуси планируется постепенно выйти на уровень цен, сопоставимый с ценами на российском рынке. Цены на топливо будут зависеть от мировых цен на нефть, курса белорусского рубля и налоговой нагрузки на НПЗ.

В соответствии с новым подходом 10 марта бензин подорожал на 1 копейку, а дизельное топливо - на 2 копейки:

АИ-92-К5 - Br1,22;

АИ-95-К5 - Br1,30;

АИ-98-К5 - Br1,51;

ДТ - 1,33;

ДТ, класс 2 - 1,48

Напомним, что последний раз автомобильное топливо дорожало 7 февраля этого года. В среднем его стоимость выросла на 1,6%. После подорожания АИ-92 будет стоить 1 рубль 22 копейки, АИ-95 — 1 рубль 30 копеек, АИ-98 — 1 рубль 51 копейку, ДТ — 1 рубль 33 копейки.