Как теперь будет дорожать бензин

Как теперь будет дорожать бензин18
- 10.03.2018, 8:38
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В Беларуси выработан новый механизм изменения цен на топливо.
Об этом сообщили в концерне "Белнефтехим".
— В целях совершенствования механизма ценообразования на нефтепродукты концерном «Белнефтехим» с участием органов государственного управления и по согласованию с Правительством Республики Беларусь выработан механизм изменения цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке республики, — говорится в сообщении.
В концерне отметили, что новый механизм позволит снижать или поднимать цены на нефтепродукты в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке.
Кроме того, как рассказали в "Белнефтехиме", в Беларуси планируется постепенно выйти на уровень цен, сопоставимый с ценами на российском рынке. Цены на топливо будут зависеть от мировых цен на нефть, курса белорусского рубля и налоговой нагрузки на НПЗ.
В соответствии с новым подходом 10 марта бензин подорожал на 1 копейку, а дизельное топливо - на 2 копейки:
АИ-92-К5 - Br1,22;
АИ-95-К5 - Br1,30;
АИ-98-К5 - Br1,51;
ДТ - 1,33;
ДТ, класс 2 - 1,48
Напомним, что последний раз автомобильное топливо дорожало 7 февраля этого года. В среднем его стоимость выросла на 1,6%. После подорожания АИ-92 будет стоить 1 рубль 22 копейки, АИ-95 — 1 рубль 30 копеек, АИ-98 — 1 рубль 51 копейку, ДТ — 1 рубль 33 копейки.